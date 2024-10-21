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本周生肖運勢／羊事業運旺財、蛇業績失而復得、這生肖準備脫單

聯合新聞網／ 綜合報導
生肖運勢示意圖。圖/ingimage
生肖運勢示意圖。圖/ingimage

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行10/20-10/26。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.羊：

本周運勢多姿多采，甩開陰霾，為第一名。凡事得心應手，心情開朗不少，事業運大開，好好把握。

1.狗：

本周運勢衝破困阻，博得掌聲，同為第一名。業務簽單尚未完成，可別高興過早，天下沒有白吃的午餐，考驗在後頭。

2.牛：

本周氣勢暢旺，事業運極好，火力全開，為第二名。要展現你既有的專業能力，該表現剛強時就別客氣。

2.馬：

本周運勢強大，工作進度良好，事半功倍，同為第二名。努力當下，人在做天在看，你在做老闆在看。

3.蛇：

本周運勢本周運勢進步，持續向上，為第三名。對於失而復得的案子，要格外珍惜用心，以免再做錯誤判斷。

財運前三名】

1.羊：

本周財運屬於厚積薄發的正財，經年累月出來的好口碑與專業的技術，讓你突然接到大單，接下來有的忙了。

2.牛：

本周事業忙碌，相對帶來的報酬也可觀。一步一腳印，穩扎穩打的步伐，收穫該有的報酬，感覺比較真實。

3.蛇：

本周財運旺盛，失而復得的案子再度拿下，證明了你的實力，也一捕前幾個月挖東牆補西牆的窘境。

【感情運前三名】

1.馬：

單身者愛情運急速上升，在與朋友打情罵俏中，曖昧關係的感情因此產生，你對她感覺不錯，希望能正式談戀愛。

2.羊：

愛情運甜蜜，貼心的情人會默默地記住你不經意說的話，卻經常在出奇不意的時候給你驚喜，讓你滿心感動。

3.牛：

愛情運上升，遇到她，讓你感受到你們有多麼心靈相通，儘管工作忙碌，但是她已完全佔據了你的心。

【健康運前三名】

1.牛：

健康運不錯，大豆是最便宜又最養生的食物，早餐豆漿，晚餐燉雞湯，都能補充維生素B群的營養，對女人尤其好。

2.羊：

健康運不俗，旅行是你不可或缺的活力維他命，一段時間的緊張工作，一定要換得相對報酬的放鬆。

3.馬：

健康運不錯，一週二次的瑜珈運動，讓你身心靈放鬆，筋骨得以舒展，雖然每次都汗流浹背，卻非常值得。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運

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