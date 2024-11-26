每日星座運勢／巨蟹訂定可行的目標 容易看到成效

2024-11-26

牡羊座

短評：今天容易與人起爭執。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者愛情難有突破，欲速則不達，過於心急反而容易誤入愛情地雷區。應酬頗多，且難以推諉，經濟較吃力。懂得吃苦的工作精神易博得同事們的好感，在工作中會有不錯的表現機遇。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半相處的時間較少，別只顧著拚命工作，抽些時間陪陪另一半吧！

【事業運★★☆☆☆】

工作較忙碌，過度勞累時容易感慨薪水太少。把得失看淡點，保持穩定的情緒可遠離麻煩。

【財富運★☆☆☆☆】

容易受人誘之以利，聽信人言而導致重大損失。少聚眾，多獨處。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 淺海藍

開運方位：正南方向

金牛座

短評：易有與眾不同的表現。

【整體運★★☆☆☆】

你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻能讓伴侶開懷，想要疼愛你。缺乏投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會。工作方面，對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

【愛情運★★★☆☆】

單身者更喜歡獨處的自由自在，無心戀愛；戀愛中的人與戀人在吃喝玩樂中，感情倍增。

【事業運★★☆☆☆】

想法太多，卻又找不到新的突破，時下的工作便讓你感覺枯燥而乏味，也失去工作的衝勁。

【財富運★★☆☆☆】

手頭鬆就花錢凶。懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 葡萄紫

開運方位：東北方向

雙子座

短評：皆大歡喜。

【整體運★★★★★】

愛情運勢旺盛，讓你喜氣洋洋，在精心的設計和安排下，告白、求婚的成功率高；獨到的投資眼光和策略，會讓你的錢包充實不少；情緒很不錯，工作起來也感覺輕鬆愉快。

【愛情運★★★★★】

愛情運還算不錯，多向外活動會有特殊的機遇喔！

【事業運★★★☆☆】

今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事處理得條理分明，額外花點時間與同事聯繫情感，會有助於往後的合作事宜喔！

【財富運★★★★★】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力呢！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 芥末黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：在曖昧的氣氛中，感情升溫。

【整體運★★★★☆】

今天在工作中似乎缺少了方向感，制定一個確實可行的目標，相信成效會很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都將成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運不錯，有機會偷閒跟異性朋友喝喝咖啡、聊聊人生。要小心戀人吃醋唷！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，辛苦難免，只要肯耕耘，自可獲得好名聲，多少能增加成就感！

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，多半是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 大理石灰

開運方位：東南方向

獅子座

短評：鄰里關係也挺重要，別太冷漠。

【整體運★★★★☆】

成功博得心儀對象好感的機率高，今天不妨約對方出去走走，進一步增進彼此的感情。財運狀況不太好，頻繁出入商業場合，容易有散財的危險。事業中機遇頗多，切忌眼高手低，放長線方可釣到大魚。

【愛情運★★★★☆】

異性緣不錯。多與人接觸，你會感受到自己是很有魅力的喔！

【事業運★★★★☆】

情緒很高昂，能夠妥善完成交付給你的重任。但疑心過重，常常去打探對方心裡的想法，容易讓他人生厭。

【財富運★★☆☆☆】

理財上顯得漫不經心，因為不重視，即使有好的機會，也容易錯過。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 薰衣草紫

開運方位：東南方向

處女座

短評：心懷感恩，易得人助。

【整體運★★★☆☆】

送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

【愛情運★★★★☆】

單身者有傳達情感的機會，遇到心儀的對象時，不妨大膽表白，容易獲得對方的正面回應。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感覺疲倦，於是乎做事情會出現三分鐘熱度的情況。

【財富運★★☆☆☆】

有錢財耗損的跡象，勿碰觸貴重物品。不利金錢遊戲，安分守己可遠離破財之災。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 琥珀橙

開運方位：正南方向

天秤座

短評：運勢起伏不定，以靜制動才會有勝算。

【整體運★★☆☆☆】

感情易發生風波，特別是單身者在追求異性時，不宜表現得太過急切，欲擒故縱，多觀察對方反應，才能更好地把握出擊時間。投資運較差，靜觀其變等時機成熟再進行投資，方能取得理想的成效。

【愛情運★★☆☆☆】

一旦有人對你示好，就容易心花怒放、一頭栽進自我設想的愛情裡。

【事業運★★★☆☆】

承受壓力的能力比較弱，工作內容稍微多一點，你就感覺有較大的壓力。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，錢財不宜露白，太過招搖易惹小人眼紅，因錢財而惹禍上身的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 珍珠白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：運勢起伏的一天，各方面運勢高低不一。

【整體運★★★☆☆】

今天情侶在相處上很容易因意見不同而發生爭執，若是不懂得寬容，感情會急劇降溫。財運一般，中、短期的股票或是期貨都是你今天在投資上值得關注的項目。工作運不錯，有問題能迎刃而解，還能從中領悟到提高效率的方法。

【愛情運★★☆☆☆】

過度堅持己見，容易破壞雙方和諧的關係，遇到爭執時不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再行處理。

【事業運★★★★☆】

採取嚴謹細膩的處事方式，能讓你在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

【財富運★★★☆☆】

財運平平，不宜投機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 珍珠白

開運方位：東北方向

射手座

短評：欲速則不達！

【整體運★★★★☆】

運動神經較發達的人更能抓住異性的心，進一步發展的機率大大增強；放棄一板一眼的取財步調，熱衷於投資的人可率先突破獲利；工作上頗有超前意識，總習慣走在計劃的前面，因而頗得上司賞識。

【愛情運★★☆☆☆】

悲樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。

【事業運★★★★★】

今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫！對於生意人、業務、公關工作者來說，特別有利；至於內勤工作者，效果不明顯。

【財富運★★★★☆】

在投資上，與異性合作比較有勝算。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 可可棕

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：不必抱怨過去。

【整體運★★★☆☆】

緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易獲得另一半的支持，你的動力也隨之增強，應好好感謝對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

工作易感壓力，要想得到上司、同事的認同，還得多用心，敢於挑戰，勇於任事。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，是投資的好時機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 夕陽橙

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：怕失去機遇而顯得有點緊張。

【整體運★★★☆☆】

對愛情過於固執，死守愛情承諾，卻又不付出行動，眼睜睜地看著機會溜走。工作努力而勤快，要求較高，精益求精，事業進展不小。外出運氣不錯，別老待在家裡，出門才易有所斬獲。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人。

【事業運★★★★☆】

很有自己的見地，所以任何一個表達自己創見的機會都不要錯過。

【財富運★★★☆☆】

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食，要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 葡萄紫

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：車到山前必有路，別自己嚇自己。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！

【事業運★★★☆☆】

需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。

【財富運★★☆☆☆】

開銷較大，注意節制。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

【延伸閱讀】

他是你的靈魂伴侶？兩人會有未來？

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】