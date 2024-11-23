每日星座運勢／獅子單身多向外走動 遇到心動對象

2024-11-23

牡羊座

短評：神清氣爽的日子。

【整體運★★★★★】

貴人運旺，出門辦事的朋友得到他人的大力協助，進展相當順利。感情甜蜜溫馨，已婚者陪伴侶看看電視劇，樂在其中。理財恰當，收入明顯大於支出，會有不少心得體會，尤其今天的感受頗深。

【愛情運★★★★★】

容易遇到主動向你示好的異性，曖昧的氣氛濃郁，只要稍稍主動就易催生出戀情。

【事業運★★★★☆】

做事情很有方向感，一旦確定了工作的目標，各項事務便能井然有序的順利進行。

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，積極的向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 蘋果綠

開運方位：東南方向

金牛座

短評：想得過多只會讓思緒更混亂。

【整體運★★★★☆】

易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思緒比較混亂，答題時有些掌握不住問題的重點；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者應放鬆心情，讓身邊的人都能感受到你的美好心情，那樣才能讓你的戀愛運提升喔。

【事業運★★★★☆】

聽到別人在耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你度過愉快的一天！

【財富運★★★★☆】

小心謹慎，可順利度過難關。在困難中會得到貴人或朋友的支持。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 睡蓮紫

開運方位：正北方向

雙子座

短評：想要什麼就主動表達。

【整體運★★★★☆】

穩固深切的愛情需以沒有障礙的溝通作為基礎，想要什麼就直接向伴侶說出來為好；今天宜進行積極性投資，可以「可承擔風險比重＝100－目前年齡」比重作為資金分配參考；精力旺盛，不妨與朋友進行刺激性娛樂活動。

【愛情運★★★★★】

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會。戀愛中人彼此相處愉快，開開心心。

【事業運★★★☆☆】

似乎只顧自己，有忽略他人感受的傾向，別忘了自己的允諾，再忙碌也要信守承諾唷！

【財富運★★★★☆】

有充裕的存款想放手一搏。若條件許可，可放寬投資步伐，大碼投資。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 檸檬綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：很容易便得到滿足。

【整體運★★★☆☆】

情緒雖有點低落，但很容易體會到快樂滋味，對方的一個簡訊便能使你精神振奮；切忌盲目聽取他人建議，其中的某些意見還會擾亂你的視聽；今天財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

【愛情運★★★☆☆】

單身的人備感寂寞，迫切想找個人來陪伴。上網聊聊天吧，別因心急而選到爛桃花。

【事業運★★★☆☆】

諸事順心，即使遇到麻煩事也有朋友相助，讓你心情愉快，想想如何表示你的謝意吧！

【財富運★★★☆☆】

少出門、少社交，減少開支是重點。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 湖水綠

開運方位：正東方向

獅子座

短評：運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。

【整體運★★★★★】

會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。

【愛情運★★★★★】

愛情運棒棒的，單身者有利多向外走動，有機會遇到心動對象；有伴侶者彼此溫存，恩愛有加。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，有許多機會讓你發揮、運用，而且容易得到異性朋友從中協助喔！

【財富運★★★★☆】

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班族的影響不大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

處女座

短評：多交益友，增強人脈。

【整體運★★★★★】

有利出門，行動起來易有好運。在交友、聚會、與朋友交流的過程中，不僅身心愉悅，還易獲得不少工作靈感，收穫滿滿。愛情頗順遂，有機會與各方面都讓你稱心如意的對象結緣。

【愛情運★★★★☆】

單身者有不少發展戀情的機會；戀愛中的人容易在戀人身上獲得驚喜，別忘了感恩。

【事業運★★★★☆】

與夥伴合作默契十足，適合參加團體競賽、表演等，拿到好成績的機會大，獎金頗豐。

【財富運★★★★☆】

財運旺，想賺錢的慾望強烈，因自信、敢冒險而得財，但也要小心因自信膨脹而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 遠洋藍

開運方位：西北方向

天秤座

短評：叛逆感強烈。

【整體運★★★★☆】

對於老師、家長的教條管束，學生的叛逆慾越發強烈，如覺家長或老師的教導方式讓你無法接受，應當面提出和溝通，學會互相理解體諒；多花時間陪陪家人，讓他們感受到你的溫暖與體貼；面對愛情要把握時機，與心儀之人才有希望牽手。

【愛情運★★★★☆】

會有意中人出現，可以主動出擊，但現在是初識階段，還應多花時間觀察、了解唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，雖然較為忙碌，但你能靜下心來一步步完成。注意保持熱情，提高效率。

【財富運★★★☆☆】

注意開源，有付出才會有收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 可可棕

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：心情愉悅，好運降臨。

【整體運★★★★☆】

有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有機會與一起出遊的夥伴，發展成為戀人。學生族有做兼職的機會，賺取不少零用錢。

【愛情運★★★★☆】

已婚者雖然會發生小吵小鬧，但能快速和好；單身者有異性主動示愛，注意把握！

【事業運★★★☆☆】

平穩中求進步，不要太過閒散也不必太過緊張，一切循序漸進即可。

【財富運★★★☆☆】

在大筆錢財上一擲千金，導致錢財流失較快。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 珠貝白

開運方位：東南方向

射手座

短評：財務糾紛多，多留意金錢往來。

【整體運★★★☆☆】

今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間或多或少總會出現一些問題，應正視問題，運用技巧來解決，而不是避而不談。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更容易解決。

【財富運★☆☆☆☆】

誤判情勢、受騙上當的機率頗高，一時的興起可能換來無謂的損失或讓自己背負龐大的債務。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 玉米黃

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：運勢很好，與人相處坦率直接些會更好。

【整體運★★★★★】

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。今天狀態良好，能自如的應對各種事物，拿出令人滿意的成績。

【愛情運★★★★☆】

臉上多些自然的微笑，就會特別吸引人，異性也會主動與你親近，戀愛指數也將不斷提升！

【事業運★★★★☆】

有機會在眾人面前表現自己的才華，例如：演講、跳舞、朗誦等，應抓住機會。

【財富運★★★★★】

投資運很不錯，把閒錢投資在自己熟悉的專業領域，容易有豐厚的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 玫瑰紅

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：懂得如何發揮個人魅力。

【整體運★★★☆☆】

此日狀態會不錯，顯得鬥志昂揚，能很好的調整心情，在公眾場合也懂得適度地表現自己；牌桌上，易因錢財輸贏之事而與牌友發生口舌之爭，還是不去為妙；今天也很適合決策，你的情緒會贏得身邊人的支持。

【愛情運★★☆☆☆】

找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，也許會獲得一些新的啟示。

【事業運★★★☆☆】

會有新的任務要擔當，正是表現的時候，集中精力好好發揮。

【財富運★★☆☆☆】

容易受人引誘而引發貪念，要小心。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 水鑽藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：平靜地感受生活。

【整體運★★★☆☆】

女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。

【愛情運★★★☆☆】

渾身散發著獨特魅力，吸引異性眼光。單身者有不錯的邂逅；戀愛中的人小心對方吃醋。

【事業運★★★☆☆】

多一些圓融會讓你與他人相處更加順利，說話別硬梆梆，多說點大家喜歡聽的話吧！

【財富運★★★★☆】

適合替人管帳、理財，進財穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 香吉士黃

開運方位：正南方向

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