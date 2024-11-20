每日星座運勢／金牛多在形象下功夫 可提升愛情運

2024-11-20

牡羊座

短評：決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。

【整體運★★☆☆☆】

如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹吹風，伸展筋骨，有助舒緩精神壓力。戀愛中的人遇事找戀人傾訴一下，就能找到避風的港灣。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛機會不少，別做被動者，敢於表白才能把握機會；已婚者小心被捲入三角戀。

【事業運★★☆☆☆】

狀態欠佳，積極性明顯不高，慵懶的態度很容易使你在一些細節上掉以輕心。

【財富運★★☆☆☆】

別貪圖小便宜，小心上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 朝霞紅

開運方位：東南方向

金牛座

短評：多在形象上下功夫，可提升愛情運。

【整體運★★★★★】

裝扮上不用刻意追求時尚，只要穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的眼光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣哦！工作上特別積極，會迫不及待提出自己的見解，希望得到上司的認同。

【愛情運★★★★☆】

興旺的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，雖然忙碌了點，可是能獲得肯定，易有成就感。

【財富運★★★★☆】

財富的獲得與競爭有關，必須勤勞耕耘並與人競爭。對於頭銜大、職位高的人，幫助較明顯。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 水鑽藍

開運方位：東北方向

雙子座

短評：喜悅不知不覺便洋溢在臉上。

【整體運★★★★☆】

已婚者享受著被疼愛的感覺，有了情感的滋潤，做事的熱情尤其濃厚。創業者商機源源不斷，關鍵時刻還能獲得意想不到的幫助，即便有難關亦能順利度過。今天的工作可得用心一點，上司正在看著你喔！

【愛情運★★★★☆】

想緊緊黏在心上人身邊！放下自我設限的原則，感情上會急速加溫。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，只要把分內之事做好就行囉！職場上或許有些流言蜚語，聽聽就好，不要干擾到自己的情緒唷！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜保守。當有金錢入帳時，要快點存起來，自然可以規避風險。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 薔薇粉

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：敢於表現自我，易給人留下好印象。

【整體運★★★☆☆】

今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。

【愛情運★★★☆☆】

有讓你心動的異性出現，但不宜直接表白，用眼神或小動作給對方一些暗示較有效。

【事業運★★★★☆】

努力付出就會有回報，多勞多得，多做富挑戰性的工作，會很有收穫。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，也要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好囉！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 寶石藍

開運方位：正南方向

獅子座

短評：多做公益可帶動好運。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會為你帶來好運。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有朋友邀約別錯過，在聚會中結識新朋友的機率高；戀愛中人溝通良好。

【事業運★★☆☆☆】

越想要突出個性，想要與眾不同，越容易遭受排擠。默默做事，可求安穩。

【財富運★★★★☆】

良好的社交與人脈，助你爭取到更多的賺錢管道，好好把握將會有樂觀的進帳！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 雪花銀

開運方位：正南方向

處女座

短評：運勢平穩，多留意身心健康。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作較忙碌，要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到、碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門，都需多多注意腳下才好。

【愛情運★★★☆☆】

正是與另一半好好約會、增進感情的時候，別把另一半冷落了，多付出你的關愛吧！

【事業運★★★☆☆】

別輕言允諾，答應他人的事，再忙碌也要抽出時間兌現，以免誤了他人的事，也讓你的形象大打折扣喔！

【財富運★★★☆☆】

情緒不佳往往會變身成為散財童子，所以，當情緒不佳時，可別帶著大把鈔票或信用卡出門喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 墨玉綠

開運方位：正北方向

天秤座

短評：積極面對外來的壓力。

【整體運★★☆☆☆】

工作上該收起玩樂的心，切換回原有的緊迫感，才能讓工作順利完成；情感上會遇到意想不到的挫折，身心上或許會感到些痛苦，以更努力的方式面對，運氣可望恢復；同事或朋友那裡獲得的消息讓你投資信心大增。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運進入颱風日，有風強雨驟的跡象，還是保持距離比較妥當。

【事業運★★☆☆☆】

人際關係看似很活躍，實則隱藏危機，要小心被人利用唷！

【財富運★★★☆☆】

心存僥倖，財運波動性頗大。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 櫻桃紅

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：助人為樂，易有善報的一天。

【整體運★★★★☆】

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，然而在職場上，容易得到異性的助力喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒有什麼摸魚的機會咧！

【財富運★★★☆☆】

錢財進帳機率不高。要注意的是，不太適合跟會或替人作保，否則恐有無妄之災。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 金桔綠

開運方位：正南方向

射手座

短評：調整積極性保持良好狀態。

【整體運★★★☆☆】

精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有賺外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨喲。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情進展緩慢，多安排約會可有所改善；單身者有機會獲得異性的幫助。

【事業運★★☆☆☆】

情緒比較低落，無法集中精力，易出現差錯，同事也會因此而受影響。需盡快調整情緒。

【財富運★★★☆☆】

一些不必要的開銷要盡量省下來。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 大理石灰

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：授人以魚，不如授人以漁。

【整體運★★★★☆】

多與對方交流，今天是你們增進感情的好時機！把錢包塞滿，會對你的財運帶來絕佳開運作用！將自己的工作技能告訴他，既能享有好心情，還能實際幫到他，真是一舉兩得。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在工作中，結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子。要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

【財富運★★★☆☆】

花錢海派，有點打腫臉充胖子的味道，所幸貴人運不錯，不至於兩手空空。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 大理石灰

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：處理好人際關係是今天要做好的功課。

【整體運★★☆☆☆】

顯得慷慨大方，對他人的委託多會爽快應允，但運勢不佳，輕言允諾易惹麻煩，即使是好朋友的請求，也應視實際情況做出回應，以免給人留下信口開河的印象。抽些時間瞭解伴侶的心思，你的言行對方都很在意喔！

【愛情運★★☆☆☆】

因積怨太久，在伴侶面前會突然動怒，讓對方不知所措，兩人的關係易發生突變。

【事業運★★★☆☆】

看問題不夠全面，易花過多精力在某一個細節上。遇到問題時多和他人商討，將能避免疏漏的出現。

【財富運★★★☆☆】

賺錢時務必耐著性子，否則努力恐化為烏有。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 珍珠白

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：有明確的堅守方案才能有望扭轉財運。

【整體運★☆☆☆☆】

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。工作不太穩定，需要同事協助時，說話要禮貌溫和些才不會讓人產生反感。對遠距離的朋友，不妨多利用電話或網路進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情非常和諧，不過總是感覺少了點激情，還應安排一些浪漫的約會喔！

【事業運★☆☆☆☆】

頗為忙碌的一天，易狀況不斷。宜獨立作業，若與同事並肩作戰則要特別注意配合。

【財富運★☆☆☆☆】

對金錢的判斷力較弱，不聽信謠言可防止受到錯誤資訊影響而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 辣椒紅

開運方位：西北方向

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