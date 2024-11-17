每日星座運勢／天秤想要感受今日好運 節儉保守做起
2024-11-17
牡羊座
短評：表現活躍，很有異性緣。
【整體運★★★★☆】
戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。
【愛情運★★★★★】
戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。
【事業運★★★★☆】
會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！
【財富運★★★☆☆】
理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-12:00am 臘梅白
開運方位：西南方向
金牛座
短評：切忌含糊其辭，以免發生誤解。
【整體運★★★★☆】
愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。
【愛情運★★★☆☆】
在戀愛上不妨表現出一點點任性，偶爾撒撒嬌，會讓你更吸引對方，愛情運上升！
【事業運★★★★★】
頗具創意，對新資訊特別敏感，多看一些專業最新資訊，能很快從中獲取靈感，創作出屬於自己的作品。
【財富運★★★★☆】
儲蓄的效果明顯，對於個人的錢財心裡有踏實的感覺。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-7:00am 咖啡棕
開運方位：正東方向
雙子座
短評：精力充沛，很有自信的一天。
【整體運★★★★☆】
情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人只想黏在另一半的身旁，表現溫柔的一面；單身者想戀愛還得積極爭取。
【事業運★★★★☆】
有許多時間能與家人待在一起，享受到被家人寵愛的幸福，內心無比愉快。
【財富運★★★☆☆】
運勢一般，想投機取巧者，反而弄巧成拙。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-8:00am 蘋果綠
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：好運降臨。
【整體運★★★★★】
財神對你特別眷顧，走路都有機會撿到便宜。愛情進展得順利，戀人之間懂得相互珍惜在一起的美好時光，平淡中更添溫情。今天是充實自我的好時機，對事物的理解力很強，學習起來也就神速。
【愛情運★★★★☆】
有機會吸引到好桃花靠近，跟周遭的朋友接觸互動也頗為愉悅，容易結識新朋友。
【事業運★★★★☆】
表現能力特別強，在交際上的大方舉止，易獲得他人的肯定，讓你收穫頗多。
【財富運★★★★★】
財運暢通無阻，眼光獨到，投資新興行業可獲利豐厚。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-5:00pm 羽絨白
開運方位：西南方向
獅子座
短評：小心禍從口出。
【整體運★★★☆☆】
愛情運偏好，可以約心儀的對象吃飯，你們的戀情有機會得以發展；投資很有謀略，能把資金放在合適的位置，將產生不錯的收益；指出別人的不對之處時，若不注意方式方法，易與人家發生衝突。
【愛情運★★★☆☆】
單身者偶爾會感到寂寞，但應用更有意義的事情來充實自己，分散你渴望戀愛的心情。
【事業運★☆☆☆☆】
容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。
【財富運★★★★☆】
在求財上，你認真的態度在今天會得到了很大的回報。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-6:00am 夕陽橙
開運方位：西北方向
處女座
短評：當斷就斷，思前顧後有時反而是種拖累。
【整體運★★★☆☆】
感情上的事讓你沒辦法專心工作，一有思考的空間就想到那上面去；該決斷時顯得猶豫不決會讓你損失了大好的投資機會；在網上聊天時會有意想不到的事情發生。
【愛情運★★★☆☆】
異性緣很不錯。單身者在赴約時除了帶著禮物外，別忘了帶上你的真誠與微笑。
【事業運★★★☆☆】
適合放慢前進的腳步，稍做休息。不妨找時間將工作生活的環境整頓一番，有助轉換心情！
【財富運★★☆☆☆】
情緒不佳，恐有不理性的消費行為或做出錯誤的抉擇！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-5:00pm 臘梅白
開運方位：正東方向
天秤座
短評：心情順暢的一天，諸事順意。
【整體運★★★★★】
愛情比較平穩，兩人感情是在平淡中流露愛意的涓涓細流之情。今天關於理財的想法很多。有了想法就趕快行動，諮詢專業人士，合理投資。今天親和力十足，閒暇時和親友聯絡感情，享受美好時光吧。
【愛情運★★★☆☆】
覺得自己沒有桃花嗎？單身者多注意公司往來的朋友客戶，會讓你有新發現喔！
【事業運★★★★★】
行動力很強，人際關係和諧，你在努力向前的同時，會有朋友默默支持。
【財富運★★★★☆】
想要感受到今日的好運必須從節儉、保守做起，避免不必要的耗損。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00am 硃砂紅
開運方位：正南方向
天蠍座
短評：追求物質滿足的慾望戰勝了理智。
【整體運★★★☆☆】
看到琳琅滿目的商品，心中的購物慾蠢蠢欲動，如果大包小包地拎回家，錢包也會很快乾癟。最好慢一點做決定，免得買到好看不好用的擺設。約會的時候不太順利，最好提前赴約，免得為意外事件耽擱遲到，引起對方不快。
【愛情運★★★☆☆】
有機會與另一半到郊外散心，讓你心情開朗；單身者少圍著異性轉，容易心煩意亂。
【事業運★★★☆☆】
臨時改變計劃的機率很大，會因為對自由的渴望而突然改變自己前進的方向。
【財富運★★☆☆☆】
錢一出手，花得光光，顯得沒有計劃。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-6:00pm 珊瑚橙
開運方位：東南方向
射手座
短評：記得把自己的嘴看緊。
【整體運★★★★☆】
今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。
【愛情運★★★★☆】
魅力天成，對異性有極大的吸引力。不過，千萬別單純追求外貌，或太過自我、喜新厭舊。
【事業運★★★★☆】
開心愉快，有許多閒暇的時間盡情享受美好的時光，身心放鬆。
【財富運★★★☆☆】
得到意外之財，不可過於炫耀，以免招來非議和意外。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：3:00-5:00pm 寶石藍
開運方位：正西方向
摩羯座
短評：靜心休養最為重要。
【整體運★★★☆☆】
雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者給感情生活來點浪漫吧，感情容易升溫；單身者不乏戀愛的機緣，應好好把握。
【事業運★★★☆☆】
謀求新的改變是今天的重點。別太過於執著以往的成就，稍做改變就會看到新的希望。
【財富運★★★★☆】
會有一些偏財，可儲蓄起來，以備不時之需。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：6:00-8:00am 石榴紅
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：異地求學的學生族情緒較反覆。
【整體運★★★★☆】
沉浸於快樂的時候便會產生結婚的念頭，而另一半也會相當默契的給予配合，只是經濟實力還不太樂觀；內心突然有種強烈的存錢想法，且還會積極動員家人共同開源節流；今天是眾多幕後英雄展現才能的好時候。
【愛情運★★★★★】
甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到溫暖，對方的傾聽能讓你找到宣洩情緒的管道。
【事業運★★★★☆】
心境明朗，活力和衝勁明顯升高，適合挑戰自我，一些高難度的問題也不用害怕。
【財富運★★★★☆】
辛苦耕耘日，先付出才能創造賺錢的機會。投資者可以採取多元化投資來降低風險，小賭怡情，不妨買張彩券試試手氣！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-8:00pm 石榴紅
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：加強人際關係之日，多進行社交活動，會有不錯的收穫。
【整體運★★★☆☆】
單身者在愛情上顯得有些遲緩，不能一昧等待，主動出擊才有希望，以免讓別人捷足先登。社交運良好，參加朋友聚會可以讓對方多介紹一些不同領域的人給你認識，玩得開心的同時能交到不少新朋友。
【愛情運★★★☆☆】
不想約會，只想一個人待在家中看電視、看一本好書，可偏偏有異性朋友找上門來喔！
【事業運★★★★☆】
運勢很不錯，易得貴人助力，遇到難以處理的事情，可求助於親朋好友。
【財富運★★☆☆☆】
「明知山有虎，偏向虎山行」的行為，其精神值得讚賞，不過容易引發不可預料的事，使你破財。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-10:00am 蜜瓜黃
開運方位：正南方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言