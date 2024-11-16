每日星座運勢／巨蟹清楚了解想要的 再付諸於行動
2024-11-16
牡羊座
短評：新事物帶來新氣象。
【整體運★★★★☆】
和你的伴侶找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人交換心得、轉變思考模式，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生哦！
【愛情運★★★★☆】
已婚者可以偶爾與另一半到餐廳享受美食，彼此都會很滿足；單身者有機會趕很多場約會。
【事業運★★★★☆】
心情愉快，你的好心情也易影響他人，在輕鬆歡快的氣氛中，做事效率大大提高。
【財富運★★★☆☆】
與人合作，要小心謹慎，別太容易輕信別人，小心因朋友的連累而受挫。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00pm 水晶紫
開運方位：正東方向
金牛座
短評：貴人助力強，很多事情都能化險為夷。
【整體運★★★★☆】
平日的付出，以及累積的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。
【愛情運★★★★☆】
已婚者對另一半別要求太高，這會給對方造成壓力；單身者有機會與爽朗的異性結緣。
【事業運★★★☆☆】
建立良好的人際關係是今日重點，有朋友主動邀約別拒絕，以免錯過一些不錯的機會。
【財富運★★★★☆】
從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。尤其是有小小的賭運，但宜見好就收！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00am 珍珠白
開運方位：正東方向
雙子座
短評：偶爾變動一下，能收到不同的效果。
【整體運★★★★☆】
今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。
【愛情運★★★★☆】
單身者容易發現有許多異性讓你心動，應大膽表白，戀愛的機會才更大。
【事業運★★★★☆】
情緒不錯，很多事情都能如你所願，讓你感到順暢無比，多向親友傳達你的快樂心情。
【財富運★★★☆☆】
宜制訂周詳的財務開支計劃，做到用財時胸有成竹。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-9:00pm 燻鮭紅
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：清楚了解自己想要的後再付諸行動。
【整體運★★★☆☆】
兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們了解你的近況，使他們減少對你的牽掛。
【愛情運★★☆☆☆】
別對另一半太冷落，有時間不妨陪對方去看看浪漫的愛情電影，可讓戀情順利發展喔。
【事業運★★★☆☆】
做事較為被動，總等著家人或朋友的安排。凡事應主動，積極表現會才有更好的機會喔！
【財富運★★★☆☆】
小賭怡情，大賭傷神。勿把過多錢財做為賭注。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-5:00pm 杜鵑粉
開運方位：正東方向
獅子座
短評：別錯過來自異性的助力。
【整體運★★★☆☆】
心情愉快，很有感染力，容易受到長輩照顧，諸事頗順。戀情甜蜜，約會易有滿足感，主動營造浪漫氣氛會有驚喜；單身者桃花運強，有機會結識有緣人。不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才易有收穫。
【愛情運★★★★☆】
適合談情說愛，與異性聊天、吃喝玩樂會很開心。但是，不適合談婚論嫁。
【事業運★★★☆☆】
很懂得珍惜他人的關心與幫助，有助於運勢往好的方向發展。
【財富運★★☆☆☆】
性急者處事過於激進，往往因急功近利而導致全盤皆輸。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00am 玳瑁棕
開運方位：正北方向
處女座
短評：歡歡喜喜的過一天。
【整體運★★★☆☆】
剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人應珍惜情人，玩愛情遊戲容易失去愛情；單身者對異性熱情一點，可提升戀愛運。
【事業運★★★☆☆】
在實施計劃的途中，看似困難重重，但你的堅毅不拔會為你帶來契機，要堅持喔！
【財富運★★★☆☆】
有閒置資金的話，可進行小額投資 。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-6:00am 蘭花紫
開運方位：正南方向
天秤座
短評：口才極佳。
【整體運★★★★☆】
今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。
【愛情運★★★☆☆】
與情人約會時專心一點，別分心處理自己的公事，以免對方不高興哦！
【事業運★★★☆☆】
有許多表現的機會，也顯得驕傲，小心驕兵必敗，自負的後果會讓你後悔莫及喔！
【財富運★★★★☆】
正財運不錯，而在偏財方面失多得少，需減少投機和賭博。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-11:00am 青金石藍
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：易成為眾人矚目的焦點，很有優越感。
【整體運★★★★★】
平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些有關證券的訊息看看，為下一輪的投資做好準備。
【愛情運★★★★☆】
對週遭的異性容易產生好奇心，有擦出火花的機緣。
【事業運★★★★★】
精力旺盛，有利推行新計劃，若能接受不同的意見，成功的機率會更大。
【財富運★★★★☆】
財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-10:00pm 杜鵑粉
開運方位：正西方向
射手座
短評：有利與人接觸互動，機會頗多。
【整體運★★★★☆】
有機會表現良好的口才，有人欣賞，也有人惡語中傷，還好，你不容易受到周圍人的影響，頗能控制好自己的情緒。單身者有不錯的異性緣，有機會與心儀對象擦出愛情火花，不過，想戀愛還需謹慎。
【愛情運★★★★☆】
單身者的桃花盛開，讓你沉浸在浪漫中；已婚者對感情的渴望濃烈，另一半也多能滿足。
【事業運★★★☆☆】
表面上看似乎很平靜，但內心卻很想改變現狀，在默默籌劃下一步的計劃。
【財富運★★★★★】
易有錢財好運的日子，出門在外頗得朋友相助，有機會收到禮物或是親友請客。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-8:00pm 竹葉青
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。
【整體運★★★☆☆】
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
【愛情運★★☆☆☆】
熱戀中的人能感受到浪漫與甜蜜，用心的經營讓這份感情得以平穩發展。
【事業運★★★☆☆】
有機會參加重大活動，接觸到許多新鮮的人和事，會讓你有一種無法形容的快感。
【財富運★★★★☆】
有進財，但切記不可得意忘形，以免失財。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-10:00am 古銅青
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：坦誠面對壓力。
【整體運★★★★☆】
充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和另一半遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見才能讓事業度過低谷；綠色植物能鎮定心神，不妨在家多擺設些。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，單身者多運用口才可結識有緣人；戀愛中的人可時常感受到彼此的濃情蜜意。
【事業運★★★☆☆】
整體運勢不錯，但在生活中易有變故，突然冒出的烏龍事件，讓你哭笑不得。
【財富運★★★★☆】
有撈外快、從事投機獲利的機會。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-1:00pm 玉米黃
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：直覺靈驗的一天，趁著腦子清晰有想法應快速行動。
【整體運★★★★☆】
安排一些健身運動，會給你帶來好心情，並能在運動的過程中想通長久以來的困擾。給朋友送上一份小小的心意，能夠增進彼此的友誼。感情生活需潤滑劑，約另一半去音樂會聽聽歌可讓愛情升溫。
【愛情運★★★★☆】
你全副心力都投入到工作中，容易忽略了身邊一直在默默守候你的另一半喔！
【事業運★★★☆☆】
心情平和，適合探親訪友，在與親友的交談中，有機會獲得良好的工作機會。
【財富運★★★★★】
投資上眼光不錯，容易賺到錢。有餘錢不妨收藏金石玉器、古董等，留待日後增值。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00am 咖啡棕
開運方位：正北方向
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