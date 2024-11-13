每日星座運勢／射手應謹慎投資風險 工作切勿草率

2024-11-13

牡羊座

短評：旁人的評價、周圍的眼光都讓你十分在意。

【整體運★★★☆☆】

行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你哦。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛就不要被不安全感所困，宜變被動為主動，借助外力感情進展會更順利！

【事業運★★★☆☆】

工作會遇到一些困難，不過貴人助力強，在關鍵時刻能得他人幫助。

【財富運★★★☆☆】

判斷容易出錯，在購物時要特別小心，別相信誇大不實的廣告宣傳。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 辣椒紅

開運方位：西南方向

金牛座

短評：別將關係複雜化！

【整體運★★★★☆】

與異性朋友相處甚歡，不過得小心提防三角關係的出現！今天以對外為主如銷售、保險理賠等的工作，會有不錯的進展，績效突出；正財運佳，但偏財還是敬而遠之為好，投資時切忌投機。

【愛情運★★★☆☆】

今日你希望借助外力來增添自己的吸引力，以期得到異性的歡心。殊不知，真正能打動異性的，是你的真情實意，但絕不是投機取巧！

【事業運★★★★☆】

謙虛、熱忱的一面突顯，工作上有機會得到上司的支持與親友的助力，可放手去做。

【財富運★★★★☆】

想賺錢的慾望強烈，對於業務工作者特別有利，有機會談下一筆大生意唷！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 珠貝白

開運方位：東北方向

雙子座

短評：常存感恩之心。

【整體運★★☆☆☆】

你先前的工作經驗無法使你進步，反而還會使你喪失創新性，不如將自己歸零，以初學者的心態工作會有驚喜出現；戀情太平淡，因貴人的幫助而有所突破，要心存感恩哦；財運不妙，進帳不多反而花銷如流水，以後得理性消費才行。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者易產生空虛感，不妨專心投入到自己喜歡的事物上，會倍感充實！

【事業運★★★☆☆】

工作上易有小狀況，會有越來越忙的傾向，感受到被時間追著跑的壓力，應安排好進度。

【財富運★☆☆☆☆】

破財日，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為則損失隨之發生。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 香吉士黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：內心平靜，適合化解誤會的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易被異性的皮相迷惑，只圖一時歡喜而忽略了考察對方的品行。

【事業運★★★☆☆】

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫；看到自己的進步，你也會很有成就感喔！

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的現象，但是，也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 硃砂紅

開運方位：正北方向

獅子座

短評：心態好，自然覺得事事盡如人意。

【整體運★★★★★】

另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新審視對方。有機會參加朋友的派對，由於你出色的言詞，引來眾人目光的投注；可以在朋友的介紹下，認識來自不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！

【愛情運★★★★☆】

羅曼蒂克色彩濃厚的日子，在咖啡廳、舞廳等娛樂場所易遇到有緣人。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演軍師的角色，能提供專業資訊或是創意靈感給同事參考。

【財富運★★★★☆】

有點傷神的日子，可是遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 雪花銀

開運方位：正西方向

處女座

短評：人際關係和諧，外在助力強。

【整體運★★★★☆】

今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計的更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

【愛情運★★★☆☆】

活躍的一天。穿得美麗、帥氣的再出門，今天的你會特別容易引人注目。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合一個人獨處，冷靜地做些分析、推理的工作。

【財富運★★★★☆】

金錢難題在今日可望獲得解決，遇到困難時，不難找到金援者。貴人多來自長輩與老朋友。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 睡蓮紫

開運方位：東北方向

天秤座

短評：運勢很好，在競爭中表現傑出。

【整體運★★★★☆】

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超出水準的表現，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

【愛情運★★★★☆】

異性緣超好之日，多半是別人主動接近你，向你示好，讓你很有優越感。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，只要抱持著愉快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

【財富運★★★☆☆】

先前有耕耘付出者，今日能獲得好消息。金錢上呈現有進有出、靈活運用錢財的跡象。有閒錢，不妨拿出來做好人際關係，對往後的財務往來會有幫助！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 蕃茄紅

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：收斂強勢，你會獲得更多的支持。

【整體運★★☆☆☆】

投資時會有犯迷糊的危險，對真假信息識別不夠仔細，致使投資困難重重。工作上小有成效，頗得人心，但需小心背後眼紅的人哦！戀愛中的人在感情上大花心思，讓對方也倍感甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

陪同另一半散散步，或看場愛情劇都會讓他感到很開心，從而把更多的愛回饋給你喔！

【事業運★★★☆☆】

需要處理的事務繁多，讓你有些無法招架，設法與人合作可大大減輕負擔。

【財富運★☆☆☆☆】

投資風險係數高，不宜進行冒險性活動，以免受傷、損財等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 蘋果綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：投資存在風險，應謹慎。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者坐等時機的心態，易讓心儀對象好不容易留下的好印象一掃而光，應勇敢追逐才是；投資不要光被預期收益所迷惑，風險評估才是你最應重視的；與上司、同事的意見多有不合，不妨等理由更充分些再作提議。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日尋覓愛情易遇到頗多關卡；有伴侶者感情發展充滿變數。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很不好，像洩氣皮球般，不太推得動，持續力不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

【財富運★★☆☆☆】

不利與人有金錢往來，否則多口舌是非。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 金桔綠

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：宜安穩求財。

【整體運★★☆☆☆】

工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資風險較大，宜觀望為妙。

【愛情運★★★☆☆】

單身者易在聚會中遇到聊得來的異性朋友，不僅聊得開心，還有機會譜出一段戀曲喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

【財富運★★★☆☆】

金錢周轉不過來可向親友尋求援助。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 夕陽橙

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

【整體運★★★☆☆】

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，伴侶之間易產生爭端。切忌碎碎念，否則惹怒伴侶難以收場。

【事業運★★★★★】

今日事業運很好唷！不過呢，適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

【財富運★★☆☆☆】

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 臘梅白

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：工作中蘊藏機遇。

【整體運★★★☆☆】

在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計劃，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，已婚者少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角；單身者戀愛機會不多。

【事業運★★★★☆】

積極性高，嫻熟技藝令同事刮目相看。宜保持謙虛有禮的態度，積累職場人脈，為事業更上層樓打基礎。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，與其擔心會破財，不如把錢花在生活享受或建立人際關係上。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 湖水綠

開運方位：西北方向

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