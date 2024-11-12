每日星座運勢／處女爭強好勝招不滿 加強人和才好

2024-11-12

牡羊座

短評：需要抉擇的時候，就應該當機立斷。

【整體運★★★★☆】

衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好的話，可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報上手；能夠讓身體自由地舒展，就是合適的休閒活動。

【愛情運★★★☆☆】

情侶之間頗為甜蜜，有說不完的情話，有利表達愛意；單身者有機會被表白，若心動可大方接受。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，有機會得到成功人士的指點，靈感不斷，對工作特別有利。

【財富運★★★☆☆】

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，這樣就能夠管理好當日的金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 蘋果綠

開運方位：正南方向

金牛座

短評：講信譽者得好運。

【整體運★★★☆☆】

平常積累的良好信用使你今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。

【愛情運★★★☆☆】

注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，讓伴侶有耳目一新的感覺。

【事業運★★★☆☆】

頗有自己的主見，能獨立完成CASE，但與同仁溝通深度不夠，易造成人際關係緊張。

【財富運★★★☆☆】

不宜盲目投資，可以把錢花在知識、感情投資上，為日後的豐厚回報打基礎。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 檸檬綠

開運方位：正西方向

雙子座

短評：出門機會多，注意安全。

【整體運★★☆☆☆】

今天在外活動要多留意財產、人身安全，開車、遊玩時小心一些，以免發生意外。在與異性交往時，別被對方的外表所迷惑，小心真心付出得不到回報。對於工作者而言，雖然會有人故意搗亂，但你多能一一應付。

【愛情運★★★☆☆】

感情運好壞參半，戀愛中的人小心有情敵出現，抽時間多陪陪戀人才好！

【事業運★★☆☆☆】

工作不太順利，讓你很難提起勁頭。遇事時應冷靜分析才能更好地找出解決之道。

【財富運★★☆☆☆】

貪心的一天，要小心受騙機率飆高。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 玫瑰紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：整體上來說，算是運勢不錯的一天。

【整體運★★★★★】

財運較好，沒有大筆資金流入，可因合理消費而節省不少開支；今天的狀態還不錯，且同事對你的信任也是有增無減，讓你獲得不少成就感；短暫分開一段日子的情侶，在今天重逢顯得特別激情，有水乳交融的感受。

【愛情運★★★★☆】

今日是談理想、心靈交流的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率上還不差。

【財富運★★★★☆】

財運興旺日，賺錢機會多，而且今日對利潤的敏銳度很強，既適合金錢遊戲，也適合買賣。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 水晶紫

開運方位：正北方向

獅子座

短評：較煩悶的一天，工作壓力大，造成思緒混亂。

【整體運★☆☆☆☆】

今天你對待感情顯得溫和了很多，因為有心事，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。對錢財的慾望很大，小心因慾望蒙蔽了心而盲目投資，造成嚴重虧損。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半的關係呈現兩人都很忙的情況，因此見面聊天的機會較少，有疏遠感。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很差，要收斂強勢，不要太狂妄或自以為是，小心因此得罪人。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣呈現混亂跡象，不宜投資，寧可把錢拿去繳帳單也不要白白浪費。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 鉑金灰

開運方位：正北方向

處女座

短評：認真做好自己。

【整體運★★★★☆】

愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪激起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上顯得特別的迷惘！

【事業運★★★★☆】

太過爭強好勝，易招來他人的忌妒與不滿，也易陷入孤軍奮戰的處境，應加強人和才好！

【財富運★★★★☆】

適合了解市場動態，擬定投資計劃！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 琉璃銀

開運方位：西北方向

天秤座

短評：做好應急措施，才能萬無一失。

【整體運★★★☆☆】

單身者有機會在Pub邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上，有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合約、訂單。

【愛情運★★★★☆】

適合談情說愛。有暗戀對象者，將平日累積的力量化為信心，勇敢的表達愛意吧！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情需要處理，聽點音樂或許能改善情況！

【財富運★★★☆☆】

置產運氣普普通通，若想藉由投資土地資產來賺取利潤，可要三思而後行啊！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 辣椒紅

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：別因逞一時之快而傷到他人。

【整體運★★★☆☆】

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要信息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。

【事業運★★★☆☆】

工作中彌漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。

【財富運★★☆☆☆】

易受騙上當，戒貪，可以讓受騙機率降低。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 瑪瑙黑

開運方位：正西方向

射手座

短評：有愛情滋養，身心愉悅。

【整體運★★★★☆】

單身者今天桃花當頭，出門約會記得先把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦！在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切勿病急亂投醫；若將所有資金全盤托出，只會讓風險越來越大。

【愛情運★★★★☆】

愛情運旺盛，夫妻間的矛盾可望逐漸化解；單身者在逛街時，偶遇夢中情人的機率高。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要喚醒工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！

【財富運★★★☆☆】

財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 萊姆黃

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：盡量遠離人群，方可避免與人爭執。

【整體運★★☆☆☆】

社交運較差，不善表達的一面易突顯，會因為一句模糊不清的話引起他人的誤解，默默做事、少參與討論方得安寧。事業上沒有太多表現的機會，安安分分地完成上級交代的任務就不會出紕漏。

【愛情運★★☆☆☆】

今天有點情緒化，與伴侶發生冷戰的機率很高，宜保持距離；單身者不想戀愛，有利獨處。

【事業運★★★☆☆】

沒有想清楚就開始動手做，難免有點捉不到重點，做事情容易浪費一些多餘的精力。

【財富運★★☆☆☆】

理財聖經講得頭頭是道，但缺少執行力。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 羽絨白

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：創業者應學會審時度勢。

【整體運★★★☆☆】

創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，當風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸朋友介紹的異性，可進一步了解對方。財運較好，可以選擇績優股進行適當投資。

【愛情運★★★☆☆】

很能包容另一半，甚至有縱容的傾向，小心對方因此而犯錯唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外，也會造成同事的困擾喔！

【財富運★★★★☆】

朋友們主動邀約請客或是送禮物給你，都會讓你大受感動喔！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 秋葵綠

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：易感心煩，急需放鬆身心。

【整體運★★☆☆☆】

今天感性異常，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收獲。財運方面對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要操作。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者容易懷疑另一半的感情，別這麼不信任對方，懷疑會對感情有減分的效果唷！

【事業運★★★☆☆】

雖不乏轉換跑道的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

【財富運★★☆☆☆】

金錢流失較快，有不少臨時性開銷，容易超出預算。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 碧空藍

開運方位：西南方向

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