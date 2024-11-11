每日星座運勢／牡羊努力付出和耕耘 易獲長官賞識

2024-11-11

牡羊座

短評：用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

【整體運★★★★★】

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，馬上就能征服對方的心。會有新的任務讓你去完成，你對此很感興趣，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，就算玩點小牌，都能讓你獲得不少的收入呢！

【愛情運★★★★☆】

多用智慧來博取對方的歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達成功效喔！

【事業運★★★★☆】

今日事業還不錯，可是依然必須努力的付出！辛苦的耕耘，很容易得到長官的賞識！

【財富運★★★★☆】

有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下，可以有實質收穫。正財方面則需要積極開發，對於商務、業務工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 琥珀橙

開運方位：正西方向

金牛座

短評：從多角度看問題，以免鑽入死胡同。

【整體運★★☆☆☆】

今天很積極地做事，為他人付出，但收獲甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半的家人或友人相處愉快，彼此都能感受到家庭的溫暖。

【事業運★☆☆☆☆】

別光說不練，遇事多尋求同事、朋友的支持與指點，才能更好解決。

【財富運★★★☆☆】

鬆懈怠惰者，財運不太好，恐暗中為財所苦！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 竹葉青

開運方位：西北方向

雙子座

短評：不小心說錯話，易惹來糾紛。

【整體運★★★☆☆】

公眾場所不要胡亂發言，本來是無心之說，但尖刻的言詞會引起當事人的不滿，吵得面紅耳赤不但影響自身的形象，更會讓人當笑柄。投資方面要謹慎行事，對涉入不深的行業更要多考量。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了點甜蜜的感覺。

【事業運★★★★☆】

思維活躍，策劃能力強，利用現有資源進行整合，會有不錯的發揮。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 和闐玉白

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：決斷需要理性。

【整體運★★★★☆】

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

【愛情運★★★★☆】

愛情運特別旺，是適合告白的好日子！戀愛中人要好好珍惜、疼愛眼前人，單身者則有思念舊情人的傾向。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到方法解決。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 和闐玉白

開運方位：正西方向

獅子座

短評：差強人意的一天，待人處事應冷靜。

【整體運★★☆☆☆】

今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。

【愛情運★★★☆☆】

單身者易在「我愛的人不愛我，我不愛的人卻來糾纏我」的痛苦中掙扎，應理性對待才好。

【事業運★★★☆☆】

若能將自己的心扉敞開，將能確保你的人緣不會下滑。

【財富運★☆☆☆☆】

思緒紛亂，不宜接觸財務的一天。跟錢有關的事務還是交由值得信賴的人來處理為好。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 櫻桃紅

開運方位：正東方向

處女座

短評：可把生活、工作節奏調慢點。

【整體運★★★☆☆】

有些舊情難以釐清，剪不斷理還亂，已有新戀情的朋友容易因此與現在的戀人發生矛盾；今天的工作比較輕鬆，並有額外的收入；要多走走，多運動，促進消化系統消化吸收食物。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！特別要注意雙方金錢上面的爭執。

【事業運★★★★★】

今日的配合度很強，良好的配合性能使你運作上得心應手。

【財富運★★★☆☆】

要謹防因異性而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 乳酪白

開運方位：東北方向

天秤座

短評：適當地做做運動。

【整體運★★☆☆☆】

與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作；被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰；健康方面會出現小小的狀況哦！小心因不良的生活習慣而導致精神不振。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者想與另一半說說心裡話，可又礙於面子，不願意先開口，對方很難瞭解你的心思。

【事業運★★★☆☆】

事業運平順，按照平日的步調來運作就可以了，對上司安排的工作確保進度就好。

【財富運★★☆☆☆】

小心受人利用、挑撥、誤信奸臣、遇上仙人跳而破財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 琉璃銀

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：低落的情緒是壞運氣來襲的主因。

【整體運★☆☆☆☆】

情緒不好，愛情進展亦會因此不太順利，與戀人相處時只顧想自己的心事而冷落了對方，易引起對方的不滿找你理論而引發戰火哦！工作拖拉的狀況不改變的話，易受上司的責備。在空曠的場所找個有利的方向，深呼吸幾次，能使心情變好，有趨吉避凶的作用呢！

【愛情運★★☆☆☆】

在愛情的世界裡少鑽牛角尖，芝麻綠豆的小事就讓它隨風飄逝吧，讓自己輕鬆愉快。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不穩定，小麻煩不斷，瑣碎事務從天而降，打亂了你原本的行程和計劃。

【財富運★★☆☆☆】

浮動不穩定型的財運，馬馬虎虎的態度與強烈的得失心易使貧神有機可乘。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 香檳金

開運方位：正西方向

射手座

短評：運勢平順，有利拓展人脈。

【整體運★★★☆☆】

今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有幫助。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情進展穩定，可談論結婚事宜；單身者易在外出辦事的途中邂逅愛情。

【事業運★★☆☆☆】

盡可能少做重大決策，多注意休閒時間的情緒管理和睡眠品質。

【財富運★★★☆☆】

心情不好時不妨去購物，眼光很不錯呢！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 可可棕

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：愛情甜蜜，容易獲得他人的理解。

【整體運★★★★☆】

今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過回到家中有另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新取得平衡。財運不錯，業務工作者藉由積極拓展能有機會獲得額外收入。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會收到異性朋友的禮物，可望與相互了解的異性朋友發展一段戀情。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是指自己提不起勁！

【財富運★★★☆☆】

向朋友請教、請教吧，他們會是你的財路照明燈！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 蘑菇灰

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：真情的流露很讓人心動。

【整體運★★★☆☆】

今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。

【財富運★★☆☆☆】

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上，才會更有收穫唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 橄欖綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：平凡也是一種幸福。

【整體運★★★★☆】

工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。

【愛情運★★★★☆】

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；戀愛中的人多安排約會，會感受到浪漫。

【事業運★★★★☆】

有機會接觸新事物，常有奇特的靈感迸發出來，別讓好的創意溜走，要好好把握！

【財富運★★★☆☆】

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 瑪瑙黑

開運方位：正北方向

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