每日星座運勢／獅子有利理財的日子 不宜合夥投資

2024-11-08

牡羊座

短評：今天心情不錯，應保持良好的狀態。

【整體運★★★★☆】

工作上的事情完成得比較順利，例行會議多注意發言，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因自己的失誤而陷入僵局。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛慾望強烈，但是難有機會遇到合適的對象。有伴侶者溝通不良，雙方都需冷靜。

【事業運★★★★☆】

雖說不是萬事大吉，但也算得心應手了，做什麼都比較順利，跟同事之間的相處也頗為愉快。

【財富運★★★☆☆】

財運佳，有機會得到貴人相助，急需資金周轉者只要開口就能獲得援助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 夕陽橙

開運方位：正西方向

金牛座

短評：遇事別太快下論斷，易出錯。

【整體運★★☆☆☆】

今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。

【愛情運★★☆☆☆】

情侶間的溝通出現小裂痕，不過，只要保持理性的態度溝通，就不會有太大問題。

【事業運★☆☆☆☆】

默默無聞，過於謙虛會讓你錯過良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

【財富運★★☆☆☆】

注意莫過度擴張信用，使用信用卡或貸款時要謹慎小心。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 祖母綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：情緒低落，讓你覺得萬事不順。

【整體運★☆☆☆☆】

與情人的交往涉及到一些現實問題，你的迴避令對方誤會，感情出現裂痕，應及時解釋。不宜參與新項目的運作，情緒不佳容易犯錯誤。購物慾很強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。

【愛情運★★☆☆☆】

熱戀中的人有想結婚的念頭，這多是你單方面的想法，還得多與戀人商量才好。

【事業運★★☆☆☆】

情緒不佳，無法靜下心來投入工作，但今天的工作對你很重要，一定要調整心情，這樣才會有良好工作狀態。

【財富運★☆☆☆☆】

今日在錢財上有揮霍之傾向，最好不要逛商場或是瀏覽網店，易控制不住購物慾。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 萊姆黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：運勢比較動盪的一天，總體運勢一般。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作情況一般，表現積極的話有機會獲得新的工作項目，要好好把握。愛情甜如蜜，買一對情侶手鍊給對方和自己，讓愛情在浪漫中翩翩起舞。投資表現一般，但出門在外破財機率高，自己要多加注意。

【愛情運★★★☆☆】

另一半對你有些嘮叨，讓你有些不耐煩。別怪另一半，他是因為不開心，你應多關心他唷！

【事業運★★★☆☆】

抗壓力弱，易出現不滿情緒，與他人發生衝突的機率較高。

【財富運★☆☆☆☆】

今日財運相對較弱，要小心應對借貸關係，不宜大額借款，更不可大額借出。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 琥珀橙

開運方位：正西方向

獅子座

短評：運勢旺盛的一天，各方面運勢都相當不錯。

【整體運★★★★★】

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要因為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏；只是不宜與他人合夥投資，容易因為意見分歧而產生矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯之類的清淡飲品非常不錯。

【愛情運★★★★☆】

愛情運攀升，多花點心思、時間在情人身上；別太硬邦邦的，否則愛情運會降溫！

【事業運★★★★★】

打起精神做業務，大訂單便離你不遠了喔！

【財富運★★★★☆】

有利理財的日子，對於資金的運用很有一套，有機會憑藉直覺賺到錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 香吉士黃

開運方位：西北方向

處女座

短評：很有創意的一天，也易獲得新資訊。

【整體運★★★★☆】

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值。約會前去美容院換一個新髮型，給對方不同的感受，效果會很好。

【愛情運★★★★★】

詩情畫意的一天，適合約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

【事業運★★★★☆】

工作不易受外界干擾，行事按部就班，追求的目標和方向明確，事業策略趨於平穩紮實，一切依規定行事。

【財富運★★★★☆】

今天你能抱著持平的心態下賭注，甚至敢先服輸好讓賭友的心不設防；但一旦機會來了，你卻能力挽狂瀾，讓賭友們吃驚不小呢！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 珍珠白

開運方位：正西方向

天秤座

短評：給自己今後的發展認真做個規劃。

【整體運★★★☆☆】

特別提醒男士朋友，即使你的女伴說送花是一種浪費，也要深信沒有哪個女人不會希望收到情人送的花；今天創意思維活躍，設計工作者可要好好把握稍縱即逝的靈感；多給自己一些時間，讓自己安靜的思考往後的感情道路該如何走。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運一般，小心因異性朋友而損財。

【事業運★★★★★】

今日事業上有坐享其成、事半功倍的好運，真是一帆風順、心想事成呢。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上小麻煩多多，不利投機或賭博。盡量不要進行金錢交易，出錯機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 寶石藍

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：面對學習或工作，還需靜心。

【整體運★★★☆☆】

習性上有些懶惰，缺少動力，要及時調整心態以提高學習效率；單身者愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人能抓住商業契機，萌生新創意，使事業踏上一個新台階。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情道路易受阻，小心任性、嫉妒、愛比較的朋友，他們很有可能是你的愛情小人。

【事業運★★★★☆】

有不錯的表現機會，想問題若能跳脫固定思維，換個新角度思考會有更大進步。

【財富運★★★★☆】

判斷準確，容易得財哦！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 冷泉藍

開運方位：正東方向

射手座

短評：事事小心，安全第一。

【整體運★★★☆☆】

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

【愛情運★★★☆☆】

感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。

【事業運★★☆☆☆】

在與同事討論工作上的問題時，別急著表達意見，留心傾聽會更有領悟。

【財富運★★★★☆】

錢財流失較快，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 乳酪白

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：與伴侶互動應用心。

【整體運★★☆☆☆】

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻易在同一問題上爭執不下，只要有一方願意先妥協，就能很快化解不愉快的氣氛。

【事業運★★☆☆☆】

切忌喜怒無常，即便面對自己不喜歡的人也不應不屑一顧，以免你的傲慢態度會讓你錯失貴人。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，在心平氣和之下，反而容易看見賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 燻鮭紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：異性緣佳，容易成為眾人追捧的對象。

【整體運★★★★☆】

今天有機會在外地與夢中情人相遇，讓你難以克制住內心的熱情；鎮定一點，找機會靠近，可獲得不錯的回應。中午時分運氣最好，有什麼想法就去做，會如願以償。下午運勢有點低落，身邊的流言蜚語對你不利，少聽他人說三道四。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會經親友介紹而結識一些有身份、有背景的異性朋友，真誠相待才可望深入交往。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，能夠嚴謹的面對自己的任務，適合默默地耕耘。

【財富運★★★☆☆】

偶爾花些錢滿足一下口腹之慾無可厚非，但千萬不可嘗試賭博！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 冷泉藍

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：活躍與積極的態度是今日愛情順遂的關鍵。

【整體運★★★☆☆】

單身者盡量出席各種形式的活動，會有意想不到的艷遇等著你；閒暇時就讓身體多動動，流流汗，活力、運氣都會因此而動起來；有朋友要你請客，這讓你的額外支出費用又多了一筆。

【愛情運★★★★☆】

單身者不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很不好，像洩了氣的皮球般，不太推得動，持續力也不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

【財富運★★★☆☆】

投資較難獲利，要以穩定為考量。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 玉髓紅

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

他是你的靈魂伴侶？兩人會有未來？

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】