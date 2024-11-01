每日星座運勢／天蠍看看最新的報紙 發現經商管道

2024-11-01

牡羊座

短評：積極樂觀面對生活。

【整體運★★☆☆☆】

銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇哦；戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策；表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花較弱，多多表現你積極、親和的一面，你的好桃花轉眼又會出現喔！

【事業運★★★☆☆】

對於周圍同事的求助你通常是有求必應，會讓你花大量的時間在他人的事務上，而自己的工作不得不延後完成。

【財富運★★★☆☆】

付出三分只得一分之運，倘若懶得付出，就連一分都沒有囉！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 芥末黃

開運方位：正西方向

金牛座

短評：平淡的日子，過得悠閒自在。

【整體運★★★☆☆】

工作中沒有什麼突發事件，能輕鬆完成任務。另一半的溫柔體貼，讓你的感情生活如沐春風，有每天愛對方多一些的想法。買點古色古香的裝飾品，給家居環境擺上新的點綴，有助提升好運氣。

【愛情運★★★☆☆】

有異性向你大獻殷勤，讓你很有滿足感，若還是單身，別錯過機會。

【事業運★★★☆☆】

要端正工作態度，雖然運勢平順，但只要趁熱打鐵，付出了就會獲得實質性的回報！

【財富運★★★☆☆】

易為財所苦，財運呈現劇烈波動的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 睡蓮紫

開運方位：正北方向

雙子座

短評：感情不會因時空而轉淡。

【整體運★★★☆☆】

分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶是你的精神支柱，與另一半聊心事，會獲得對方的支持，帶給你滿滿的動力。

【事業運★★★☆☆】

面對工作顯得較為被動，等著上級下指令安排。凡事應主動，積極表現才會有更好的機會。

【財富運★★★☆☆】

你的財運與勤勞與否有直接關係唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 鉑金灰

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：計劃趕不上變化。

【整體運★★★☆☆】

從事行政工作的人，會碰到大批文件急需處理的情況，有點措手不及。原有的計劃突然變更的機率高，特別是跟戀人的約定，會因不得已而被迫延期。不過財運不錯，可參與朋友的投資計劃，有機會得到分紅。

【愛情運★★★☆☆】

無暇談情說愛！已婚者有忽略另一半的傾向，單身者戀愛機會不多。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，腦筋有些不靈光，反應會顯得遲鈍；把腦袋瓜放空一點，不要鑽牛角尖。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合回收借出的金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 珊瑚橙

開運方位：西南方向

獅子座

短評：工作中宜大膽、有主見。

【整體運★★★★☆】

今天有機會接觸企業高層主管，不要畏畏縮縮的，大膽有主見的表現反而會贏得對方的賞識。單身者有機緣認識事業有成的異性，很容易被對方吸引；戀愛中的人一起參加戶外活動，有助於增進彼此的感情。

【愛情運★★★★☆】

嗯，很不錯的一天，保持天真無邪的笑容，會讓戀愛更順利！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘才有一分收穫。

【財富運★★★★☆】

金錢上呈現進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 蘑菇灰

開運方位：正南方向

處女座

短評：保持良好的精神狀態。

【整體運★★☆☆☆】

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯；遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，將會埋下隱患；不注重飲食，吃刺激性食物，易引起胃病發作。

【愛情運★★★☆☆】

有機會參加聚會或舞會，單身者結識不少異性，有意者可挑選戀愛對象！

【事業運★★☆☆☆】

待人處事態度上需謹慎冷靜，工作上調整好情緒，與合作對象的互動才會順暢。

【財富運★★☆☆☆】

遊走法律邊緣者，稍有不慎，恐因財起紛爭或官非纏身。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 古銅青

開運方位：正西方向

天秤座

短評：運勢起伏，心態要擺得穩當才好。

【整體運★★★☆☆】

與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情瞬間縮水不少。工作上需打起精神來，把百分之百的熱情都投入到工作中；此刻上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對你日後的工作發展有很大的影響。

【愛情運★★☆☆☆】

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧！

【事業運★★★☆☆】

顯得懶散，有放縱自我的傾向；多提醒自己，不積極的態度會讓你失去不少商機。

【財富運★★★★☆】

對金錢的敏銳度顯得較高，偏財運也不錯，可以玩玩樂透或是購買短線股。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 水鑽藍

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：工作熱情高漲，樂在其中。

【整體運★★★★★】

不是因為工作不累，而是因為工作充實了生活，更因為做出的成績讓你很有成就感。有靈敏的金錢嗅覺，看看最新的報紙，有機會發現經商的好管道。機緣可遇不可求，發現它就不要放過它，只有窮追猛打才能得償所願。

【愛情運★★★★★】

今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人，可以感受到被人呵護的滋味。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，是個挑戰自我膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

【財富運★★★★☆】

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人，就感受不到今日的好運！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 羽絨白

開運方位：東北方向

射手座

短評：衝動不是天使，是魔鬼。

【整體運★★★★☆】

今天很難控制自己的情緒，易衝動得罪他人，今天還是沉默較好，安分會讓你獲得更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都能讓你胡思亂想，愛他就相信他，以免錯失良緣；今天的工作雖然有點麻煩，但是卻能學到寶貴的經驗。

【愛情運★★★★☆】

已婚者很能了解另一半的心思，你的關心與體貼讓對方大為感動，感情升溫快速。

【事業運★★★☆☆】

工作順利，易獲得貴人助力。有想法或是遇到難題，可以多尋求上司及同事的幫助，多能如願。

【財富運★★★★☆】

資金周轉靈活的話，不妨嘗試長線投資。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 大理石灰

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。

【整體運★★★★☆】

會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大心細才是生財之道。工作雖然感到辛苦，但衝勁很強，容易得到上司的嘉獎。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多與異性接觸，可提升戀愛運；有伴侶者多讚美另一半，兩人的關係會更融洽。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯！雖然腦袋瓜有點空，但藉由外力的刺激，就能找到靈感囉！

【財富運★★★☆☆】

財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 艷棗紅

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：一切隨緣，莫強求。

【整體運★★☆☆☆】

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由且還能增強桃花。注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人。多出門走動走動，呼吸新鮮氧氣，是淨化心靈的最好方法。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易得到另一半的支持與理解，讓你感動；單身者桃花較弱，想戀愛需等待時機。

【事業運★★★☆☆】

做事比較急躁，遇到突發事件很容易失去理智，心慌意亂往往會讓你把簡單的事情複雜化。

【財富運★☆☆☆☆】

對金錢的敏銳度較低，勿在此日衝動消費或是大筆資金運作。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 硃砂紅

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：不可強求他人辦事，理性地看待為好。

【整體運★☆☆☆☆】

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，或許對方有為難之處，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，大可不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低落，容易表達不清而導致誤會，不要急著處理愛情上的棘手問題。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，日子過得很忙碌，可是愈急愈容易出錯哦！

【財富運★★☆☆☆】

小財多在不知不覺中流失，不宜胡亂投資！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 鉑金灰

開運方位：西南方向

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