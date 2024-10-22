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23日「霜降」起4星座霉運上身！遇奧客、接罰單、手機壞、還可能生病

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為霜降運勢示意圖。圖/ingimage
圖為霜降運勢示意圖。圖/ingimage

10月23日就是「霜降」節氣，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，霜降開始後，4星座運勢大變天，15天後轉晴，快看看你的運勢吧！

第四名－射手座：

射手座霜降當天起當心購物容易花光積蓄或者買到不好的物品，若從事創業的人也要小心謹慎，容易遇見奧客、或小人暗算。在工作上盡責的狀況下也會碰到老鼠屎，可能是幫不上忙或幫倒忙的豬隊友，也可能是無法理性溝通的奧客，甚至是愛聊他人八卦閒話的是非人等等，務必小心。

第三名－獅子座：

獅子座是一位大辣辣的人，在霜降來臨時生活中也很隨性，容易一心多用不夠細心，造成物品受到損壞，也會有突發的事件使得必須要支出，例如手機壞了、車子耗損、電腦、3C用品耗損或是接到罰單等狀況。

第二名－雙魚座：

雙魚座在霜降日開始時要注意生活中的小細節，不超速、不開快車，日常使用物品要隨時檢修，才能躲過厄運，另外要注意感冒生病，容易花錢看醫生導致破財，小孟老師也建議，多穿紅色衣服能破此厄運。

第一名－魔羯座：

魔羯座霜降日起要注意身心因疾病而承受苦處，可能是自身原本的舊疾再犯，也可能是被他人所傳染的感冒，抑或是沒有照顧好自己的狀況引起等等。小孟老師提醒，健康仍是最重要的，但往往在身體好的時候，就忘了疼痛時所帶來的苦。

不過雖然有危機，但小孟老師也傳授破解方式，可以準備3枚1元放入紅包袋並隨身攜帶，等15天後（11月6日）再到便利商店捐掉，如此即可防範破財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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