超邋遢…四生肖不修邊幅！ 豬天性懶惰、虎「亂室佳人」、他衣服能穿就好

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為房間很亂示意圖。圖／Ingimage
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有人喜歡每天認真打扮，總是整理得乾乾淨淨，也有人是相反的狀況。旺好運分享，以下4個生肖都是不修邊幅、生活過得有點邋遢喔！

不修邊幅生肖：鼠

屬鼠的人都很優秀又聰明，只是沒有很注重外表，平常會維持乾淨，但不會特別裝扮，他們覺得衣服能穿就好，根本不用挑來挑去。

不修邊幅生肖：虎

屬虎的人比較霸道，是指揮別人的領導，很多小事都不會自己親手整理，也許他們在人前光鮮亮麗的，但房間內可能是亂七八糟的狀況。

不修邊幅生肖：馬

屬馬的人個性都很隨性，在外表跟形象上也沒有太多堅持，他們看到髒了、亂了，就想著改天再整理就好，不需要每天過得那麼辛苦。

不修邊幅生肖：豬

屬豬的人天性比較懶散，有空閒時間還不如耍廢一波，什麼打理家裡、維持個人形象的事，完全都不放在心上。

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