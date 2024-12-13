「天選CEO」四生肖能力一流、領導有方…巴菲特、郭董全中

身為工作團隊的領導者，都要懂得用人、有效溝通、擁有決策與解決問題的技能，具備一定的領導能力。旺好運分享，以下4個生肖都是能力夠強、天生可當領導者！

領導力強生肖：虎

屬虎的人天生具有領導人的威嚴，他們能力強、做事果敢，遇到任何問題都無所畏懼，能快速找出解決方法，堅定地帶領團隊一步步實現目標。

代表人物：鴻海創辦人郭台銘、潤泰集團總裁尹衍樑、聯發科董事長蔡明介

領導力強生肖：龍

屬龍的人非常有自信，不管在什麼環境都能做得好，而且他們能說會道，很能與底下員工溝通協調、安排得當，充分發揮團隊實力。

代表人物：華碩董事長施崇棠、前亞洲首富李嘉誠

領導力強生肖：馬

屬馬的人做事很有規劃，不會受限於環境或局勢的壓力，他們還很有凝聚人心的能力，這些都是領導事業成功的最大助力。

代表人物：股鴻海創辦人郭台銘、潤泰集團總裁尹衍樑、聯發科董事長蔡明介

領導力強生肖：猴

屬猴的人很有想法，充滿挑戰的勇氣，喜歡展現自己出衆的能力，團隊跟著這樣實力堅強的領導人，都會學到很多東西。

代表人物：前總統蔡英文、宏碁集團創辦人施振榮

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