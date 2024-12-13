愛交朋友、重情重義四生肖…狗真誠、虎慷慨、「這生肖」四海皆兄弟

往往重情重義、願意幫助他人的，就會吸引到相同能量的朋友！旺好運分享，這4個生肖不只擁有好人緣，而且都是值得信賴與深交，到哪都能結交到真心朋友。

交友廣闊生肖：虎

屬虎的人坦率又大方，身邊總有來自四面八方的朋友，他們對人很重義氣，所以有什麼事朋友們也都很願意相挺，或成為事業上的貴人。

交友廣闊生肖：龍

屬龍的人擅長交際應酬，走到哪朋友就交到哪裡，也會是交友圈中最活躍的那一位，而且他們還會結交一些對事業有幫助的益友，增加貴人運。

交友廣闊生肖：雞

屬雞的人天生能言善道，懂得投其所好，跟人相處總能說出對方愛聽的話，因此能累積下可觀人脈，遇到困難也有貴人相助。

交友廣闊生肖：狗

屬狗的人總是待人真誠、處事圓滑，懂得看場合說話，所以人緣一向很好，他們很願意為朋友付出所有，一生朋友遍布五湖四海。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。