天生玻璃心四生肖！兔容易被人影響、蛇總想太多、他負能量爆棚

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聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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「玻璃心」常用來形容人的內心過於脆弱、敏感，不夠堅強，像玻璃一樣易碎，容易受到傷害打擊。旺好運分享，以下4個生肖的心理素質可能還不夠強大，所以都有點玻璃心的傾向喔！

玻璃心生肖：鼠

屬鼠的人平常一副堅強、樂觀的樣子，大家都會讓認為他們無憂無慮，不過他們在私底下消化情緒時，很容易有負面消極、脆弱的時候。

玻璃心生肖：兔

屬兔的人很常被周遭的人影響，或一發生什麼事情，就覺得憂慮，猶豫要不要改變作法，一個人的時候多會感到內心受傷。

玻璃心生肖：蛇

屬蛇的人性格敏感、常壓抑情緒，他們能夠聽出別人話裡的弦外之音，所以感受到的比別人多，卻會選擇獨自承受所有。

玻璃心生肖：羊

屬羊的人內心柔軟，傲嬌又有些玻璃心，有時想法會鑽牛角尖，放大負面情緒，常常因為外在的影響導致心裡難受、失衡。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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