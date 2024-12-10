臉上身上有「紅痣」、「黑痣」是好是壞？面相學：有這6特徵大吉

每個人身上都會有或多或少的痣，例如常見的紅痣、黑痣，仔細觀察，這些痣都會有些許形狀、顏色上的差別，在面相學中，只要從外觀上做判斷，就能簡單看出這些痣是「吉痣」還是「惡痣」！

醫學上認為，不管黑痣、紅痣都代表身上氣血出現了凝滯之相，或者脂肪出現了積滯，才產生痣，有可能是身體出現病變的信號。黑痣是人體氣血在某個部位的凝滯，表示所在之處氣血衰弱、流通不暢，對人體產生不利影響；紅痣被稱為「櫻桃血管瘤」，主要是因為血管增生、皮膚老化所致，通常年紀越大，越容易發現紅痣的蹤跡。

而在面相學上的理解，多認為紅痣為吉相，意味鴻運當頭；多以黑痣為兇相，意味波瀾曲折，不過還是有一些特徵能分辨這些痣的善惡，以下分享6大「吉痣」特徵 與4大「惡痣」特徵。

6大「吉痣」特徵

一、有完整、圓潤的紅痣，是代表著好運的痣相，紅色有吉利、福運的象徵，有紅色的吉痣者，普遍都是心存善念、慈悲、吉祥。 二、身體上有突出的黑痣，大顆且明顯，是吉痣的一種，有這種痣的人通常代表容易成功，就算有阻礙也能逢凶化吉。 三、光澤度佳、黑黑亮亮的黑痣，也被視為吉痣的一種，有這種痣的人通常易有突出表現，事業上會取得進步。 四、純黑不帶雜色（灰、紅色等）的黑痣，是越黑越好的吉痣。通常有這樣的痣表示人緣極佳，身邊貴人多，也常遇到不錯的機運。 五、黑痣的形狀是完整的圓型，沒有殘缺或扭曲，擁有這種痣代表穩重踏實，做事勤懇、腳踏實地，會靠自己的努力獲得成功。 六、黑痣上長出毛髮，也被視為吉痣的一環，若痣上毛髮越長越粗，是越來越長壽吉祥的意思。

圖為身上有痣示意圖。圖／Ingimage

4大「惡痣」特徵

一、凹陷進皮膚裡的痣，代表在發展途中會遇上一些阻礙，或出現與預期有落差的成果。 二、沒有光澤、黯淡的痣，通常表示反應能力較緩慢，努力會被忽視 三、痣的顏色不純粹，參雜進灰、灰棕、灰藍、灰紅色，顏色偏淡，表示比較我行我素，應多與別人溝通交流，多替別人著想。 四、形狀扭曲、不規則或有殘缺的痣，通常做事不按照規定，而因此遭受挫折，不利自身發展。

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