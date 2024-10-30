暈船前看清楚…「暴力情人」4種常見面相！保持距離以策安全
許多女生都嚮往著擁有幸福美滿的家庭，與對方互相鼓勵共同成長，但當愛情來的太快就像龍捲風時，很多人就有可能很快「暈船」，而忽略了眼前的他是否只是披著王子披風的暴力渣男，旺好運善光老師幫大家整理出暴力男四種面相的特徵，戀愛前請小心觀察。
渣男無誤特徵1：四眼白
四眼白指的是，眼珠四周都看的到眼白，這樣的人不滿現狀且脾氣暴躁，遇到事情永遠都是別人的錯，習慣用拳頭來解決問題，金甲是很母湯！
渣男無誤特徵2：印堂狹窄
印堂狹窄的人必定比較重視眼前利益，寧可我負人不可人負我，和這樣的人聯姻，若是讓他覺得你不符合他的利益，那後果可想而知了。
渣男無誤特徵3：印堂有懸針紋
懸針紋就是在眉心中間有一條紋路，印堂有懸針的人現實、看重金錢，遇事較執著糾結。大男人主義，是家中的獨裁者，做事獨斷獨行沒有商量餘地。若不順他的心意，可能終生必須忍受他的冷暴力。
渣男無誤特徵4：眉毛特別粗眼角外凸
眉毛粗、濃、亂甚至眉毛連在一起和眼角外凸，這樣的人個性粗暴、手段狠毒、心術不正，平日深沉少言寡語，一旦不順他意便武力相向。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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