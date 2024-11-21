12生肖職場成功祕訣！虎龍別太出風頭、「這生肖」熱心過頭反背鍋

12生肖個性大不同，想在職場混得風生水起，旺好運分享「12生肖工作成功祕訣」，快看看該注意那些事情，才能讓自己事業順風順水。

生肖鼠：

聰明能幹的你，能力沒話說，就是要多經營工作上的人際關係，懂得做人會讓你更無往不利。

生肖牛：

做事勤懇的你，凡事總是一步一腳印，可多進修或參考別人建議，來提升自己的工作效率。

生肖虎：

事業企圖強盛的你，小心風頭過盛、踩著別人上位的作法，很容易惹來工作同事的排擠與壓力。

生肖兔：

溫吞、在工作上悠悠哉哉的你，可別因為好玩耽誤進度，多增加一點主動積極的熱情，會很有幫助。

生肖龍：

行動力強、工作上風風火火的你，鋒芒畢露很可能招致小人陷害，平時在小細節與人際相處要多留點心眼。

生肖蛇：

在複雜環境懂得隨機應變的你，容易脫穎而出，小心會有忌妒眼紅的同事，因此處處肘擊，跟你競爭。

生肖馬：

做事勇往直前的你，往往是老闆與主管的得力助手，記得要多注意同事與整個團隊的腳步，而不是一個人衝衝衝就好。

生肖羊：

喜歡動腦筋的你，做什麼事前都會先在腦海裡推盤沙演，很少出錯，但有時候也可以試著提出來與人討論，會有不同的收穫。

生肖猴：

頭腦靈活、但做事續航力不高的你，應該給自己多一點責任心的要求，以免這種態度會成為工作團隊的負擔。

生肖雞：

善於規劃的你，有時為了便宜行事，利用職務之便來處理自己的私事，這種舉動可能會惹來同事間的不快喔！

生肖狗：

有義氣的你，是辦公室裡的雞婆型角色，因此職場人緣很好，但凡事注意自己的底線，以免熱心過頭還要為同事背黑鍋，影響仕途。

生肖豬：

做事沒有準則的你，應該收斂自己的三分鐘熱度、虎頭蛇尾的做事方式，磨練毅力與耐心，展現更多工作上的企圖心。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。