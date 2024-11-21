12生肖職場成功祕訣！虎龍別太出風頭、「這生肖」熱心過頭反背鍋
12生肖個性大不同，想在職場混得風生水起，旺好運分享「12生肖工作成功祕訣」，快看看該注意那些事情，才能讓自己事業順風順水。
生肖鼠：
聰明能幹的你，能力沒話說，就是要多經營工作上的人際關係，懂得做人會讓你更無往不利。
生肖牛：
做事勤懇的你，凡事總是一步一腳印，可多進修或參考別人建議，來提升自己的工作效率。
生肖虎：
事業企圖強盛的你，小心風頭過盛、踩著別人上位的作法，很容易惹來工作同事的排擠與壓力。
生肖兔：
溫吞、在工作上悠悠哉哉的你，可別因為好玩耽誤進度，多增加一點主動積極的熱情，會很有幫助。
生肖龍：
行動力強、工作上風風火火的你，鋒芒畢露很可能招致小人陷害，平時在小細節與人際相處要多留點心眼。
生肖蛇：
在複雜環境懂得隨機應變的你，容易脫穎而出，小心會有忌妒眼紅的同事，因此處處肘擊，跟你競爭。
生肖馬：
做事勇往直前的你，往往是老闆與主管的得力助手，記得要多注意同事與整個團隊的腳步，而不是一個人衝衝衝就好。
生肖羊：
喜歡動腦筋的你，做什麼事前都會先在腦海裡推盤沙演，很少出錯，但有時候也可以試著提出來與人討論，會有不同的收穫。
生肖猴：
頭腦靈活、但做事續航力不高的你，應該給自己多一點責任心的要求，以免這種態度會成為工作團隊的負擔。
生肖雞：
善於規劃的你，有時為了便宜行事，利用職務之便來處理自己的私事，這種舉動可能會惹來同事間的不快喔！
生肖狗：
有義氣的你，是辦公室裡的雞婆型角色，因此職場人緣很好，但凡事注意自己的底線，以免熱心過頭還要為同事背黑鍋，影響仕途。
生肖豬：
做事沒有準則的你，應該收斂自己的三分鐘熱度、虎頭蛇尾的做事方式，磨練毅力與耐心，展現更多工作上的企圖心。
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