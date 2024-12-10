常沒事找事三星座…雙子牡羊怕無聊、這星座到處煩人「真的吃飽太閒」

有些人就是閒不下來，只要有空檔就覺得好無聊、少了點什麼，因此就硬要找事做，常常讓人覺得很雞婆又麻煩，旺好運分享，「這些星座原來喜歡沒事找事」，快看看有你嗎。

第三名：牡羊座

牡羊座就是大孩兒性格，他們很喜歡到處走走，到處看看，一刻都閒不下來，當沒有事情的時候，還會出一些歪主意，拉著別人陪他們一起找事情做。

第二名：處女座

處女座的思維有時會讓人無法理解，當沒有人理他們的時候，他們就特別喜歡招惹別人，其實他們不是想打擾別人，只是在沒事的情況下就會想找事做。

第一名：雙子座

雙子座性格總是好動，要他們安安靜靜是很困難的，也因為這樣的調皮性格，讓他們很喜歡把事情排得滿滿的，不想有沒事的時候。

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