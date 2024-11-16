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隨時都想要！性慾旺盛三星座…射手玩心重、第一名超會營造氣氛

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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有些人性慾總是很強烈，有些則興致缺缺，旺好運分享「這些星座」真的「性慾很旺盛」！？快看看都有誰。

第三名：射手座

射手座不受束縛，想性慾就是想發洩，外加他們喜歡嘗試跟追求刺激，不管在什麼場合突然挑起了性慾，他們都可以奉陪。

第二名：金牛座

金牛座看似保守，但身體卻很誠實，也因為他們很老實，只是單純輕觸到身體，就能夠引起他們的性慾，他們也很懂得順著對方，讓這份情慾更加浪漫。

第一名：天蠍座

天蠍座的內心藏著滿滿強烈的情慾與慾望，只要勾起他們的性慾，就會一發不可收拾，轟轟烈烈的氣氛是他們所追求及最愛的。

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