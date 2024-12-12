3星座天生好運！ 射手「大家都幫他」、雙子順風順水、Top1到處是貴人
有些人就是常常有好運氣，而這些運氣其實是自己給自己的，旺好運分享「這些星座真的天生運氣好」，快看看誰上榜。
第三名：射手座
射手座很樂觀且幸運，他們喜歡到處闖盪不受拘束，總是擁有著許多的創造力，也因為這樣對於夢的追求與執著，身旁的人都很願意助一臂之力，幫助他們追夢。
第二名：雙子座
雙子座雖然總是不正經，常常也讓人覺得很沒有責任感，但他們卻總是能帶給大家歡樂，光靠這一點就能夠取悅許多人，他們就會藉由這樣的運氣一路往上爬。
第一名：雙魚座
雙魚座平時糊裡糊塗，不管是東西還是物品總是忘東忘西、丟三落四，加上雙魚平常很簡單沒有心機，因此身邊常常有許多人會照顧他們，是很有貴人運的。
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