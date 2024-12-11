三星座很會花…總有天破產？獅子愛請客、雙魚買買買、他花錢買開心
每個人對於消費觀念與習慣都不太一樣，有些人懂得如何管控錢財，有些總是亂花大錢，旺好運分享，一起來看看「這些星座竟然容易破產」，快看看都有誰上榜。
第三名：水瓶座
水瓶座是非常樂觀主動的，對什麼事情都是如此，錢在他們眼裡根本不算什麼，花錢就是要讓自己開心，因此把錢全部花光對他們來說也是很無所謂的。
第二名：獅子座
獅子座天生大方又豪爽，他們時常人來瘋，心血來潮請周邊好友吃飯，又或者買昂貴精品送伴侶，雖說在別人眼裡是個大方且多金的人，但這樣的性格有可能會面臨破產的處境。
第一名：雙魚座
雙魚座完全沒有秩序，而且對於金錢毫無觀念，他們天生愛幻想且是夢想家，雖說品味很好，買的東西也很有質感，但再這樣買下去就要破產了。
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