動不動「不開心」三星座！金牛想太多、天蠍情緒化、這星座表面陽光其實玻璃心
有些人情緒總是難以捉模，連他們自己也都控制不了，旺好運分享「這些星座總是莫名心情很差」！？
第三名：牡羊座
牡羊座看似堅強，但其實他們很玻璃心，如果他們聽到不想聽到的話，心情就會很差，一句話也不想說，此時此刻的他們只想安安靜靜的，不想被打擾。
第二名：金牛座
金牛座容易因為別人的一句話就想很多，只要講中他們所在乎的事情，就會很過意不去，因為他們無法控制自己被別人影響，時常困在憂鬱情緒中。
第一名：天蠍座
天蠍座特別情緒化，而且很容易想到一些不開心的往事，就會獨自默默壓抑這個情緒，自己慢慢吸收這些負能量，嚴重的話還會有極大的黑暗陰影。
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