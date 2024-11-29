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公認最多「天才」三星座！水瓶打破限制、雙子只欠認真、他大器晚成

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為天才示意圖。圖／Ingimage
圖為天才示意圖。圖／Ingimage

有些人就是天賦異稟，總是能把一件事情做到比成功還要再更成功，旺好運分享「這些星座」竟然被公認「最多天才潛能」！？

第三名：金牛座

金牛座完全是以實力說話，他們算是大器晚成，是累積許多經驗與歷練來角逐天才級別的人物之一，在努力不懈的情況下，他們必能發揚光大。

第二名：水瓶座

水瓶座的思維總是非常超前，總是能創造出很多不同的可能性，他們不喜歡被傳統的東西束縛，會打破所有觀念，這也水瓶座成為天才的原因。

第一名：雙子座

雙子座學習能力其實是非常迅速的，雖然他們不喜歡認真讀書，但他們的腦袋非常清晰，而且也很聰明，只要他們肯認真，要他們拿下一座諾貝爾獎也不困難。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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