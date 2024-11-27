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三星座機車又難聊…天秤咄咄逼人、雙子故意找碴、他「什麼難聽說什麼」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為說話機車，惹怒人示意圖。圖／Ingimage
圖為說話機車，惹怒人示意圖。圖／Ingimage

有些人天生不會讀空氣，常常不看場合說話做事，惹怒到別人，旺好運分享，「這些星座真的有夠機車」，快看看都有那些星座上榜。

第三名：天秤座／自認有理 咄咄逼人

天秤座屬於事情都要說得清清楚楚、明明白白，也因為這樣的性格常常讓人覺得壓力很大，因為天秤座連別人的隱私都不肯放過，這樣的行為，導致在別人心中的形象就會越來越遭。

第二名：雙子座／仗著口才 故意找碴

雙子座其實很愛找人麻煩，尤其是在他們擅長的事情上面，總是喜歡挑剔別人，任何事物都能拿來說嘴，讓對方無言以對，甚至覺得非常不舒服。

第一名：摩羯座／高舉「為你好」專說難聽話

摩羯座往往給人一種比較嚴肅的形象，總是少了一點溫柔的感覺，如果你是想聽好聽話的人，那就建議別尋求他們意見，因為他們會把現實層面講的非常誠懇，讓你覺得他們很機車。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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