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「三星座」拉攏人心高手！ 天秤社交天才、金牛懂傾聽、第一名城府深

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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俗話說「人心難測」，人心是最容易被改變的東西，但有些人天生就超級會拉攏人心，很容易博得別人信任。旺好運分享「這些星座原來很會拉攏人心」，快看看都有誰上榜。

第三名：天秤座

天秤座很會看人與觀察，懂得如何去社交、看場面，是很會隨機應變的性格，總是能與人建立良好的人際關係，要他們拉攏人心是很容易的事情。

第二名：金牛座

金牛座是內斂型的性格，他們總是能散發出獨特的魅力與親和力，在別人眼裡他們就是很能放得下心的傾聽者，因此其他人的心不知不覺就會被他們拉攏過去了。

第一名：天蠍座

天蠍座性格非常強勢，做任何事情都是有目的性，他們的城府很深，在社交上不僅很會籠絡人，任何手段都使得出來，不達到目的是絕對不會放棄的。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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