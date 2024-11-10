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「職場上很耐罵」能屈能伸三星座！...金牛為錢吞下去、他等成功再報復

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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職場上面臨到的事情，每個人的接受程度都不同，旺好運分享「這些星座在職場上就是很耐罵」！？

第三名：雙魚座

雙魚座很會看場合，他們在職場上能屈能伸，主要是想跟大家和平共處，但如果他們被挨罵，可是會牢牢記在心中，有一天等他們大紅大紫了，是很有可能會在職場上報復喔。

第二名：金牛座

金牛座是很認清現實的，如果在職場上被罵，對方又是主管，他們會默默吞下這口氣，為了薪水，這一點小事還說得過去，但最終他們還是會想用實力讓所有人看見。

第一名：獅子座

獅子座雖然很愛面子，但在職場上卻能夠將心比心，願意把自己的姿態放低一些，他們認為只要是為了工作的成效，在怎麼挨罵他們都願意面對與承擔，目的就是為了成功。

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