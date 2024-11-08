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超黏人「跟屁蟲」！三星座伴侶出門必跟…處女閒不了、他緊迫盯人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為朋友聚會，情侶一起出席示意圖示意圖。圖/ingimage
圖為朋友聚會，情侶一起出席示意圖示意圖。圖/ingimage

在生活中，有些人喜歡自己一個人，但有些就是超級黏人，無論何時都想跟另一半或是朋友再一起，無論別人有什麼活動或飯局，他們總是吵著要去。旺好運分享，「這些星座就是跟屁蟲代表」，快看看有誰上榜。

第三名：處女座

處女座雖然偶爾喜歡一個人的感覺，但他們總是想很多，最後內心就會演變成八點檔、瓊瑤劇等等，所以他們總是會把假期排得滿滿的，只要哪裡有局就會跟，讓自己閒不下來。

第二名：天蠍座

天蠍座有很強烈的佔有慾及控制慾，不管是在家人、朋友、伴侶上都看的到，加上他們有嚴重的疑心病，時常害怕自己的地位不保，且容易吃味，所以他們就會想緊抓著不放，到哪都會追著你。

第一名：雙魚座

雙魚座的天性就是很黏人，非常耐不住寂寞，他們雖然可以獨立去完成很多事情，卻總是害怕自己會孤孤單單的，因此只要有任何約會，就會赴約。

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