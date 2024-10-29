三星座很愛嫌另一半！處女越愛你越嚴格、「這星座」自以為是情趣

俗話說，「相愛容易相處難」，有些人對於伴侶就是很愛挑三揀四的，總嫌棄哪裡不夠好，或是要求多多。旺好運分享「這些星座對戀人就是很愛挑剔」，快看看都有誰上榜。

第三名：獅子座

獅子座很愛逗戀人，雖然常常逗到最後會開始挑毛病，但他們認為這是一種情趣、一種相處方式，他們喜歡看另一半被挖苦的樣子，會讓自己覺得想好好疼愛他們。

第二名：金牛座

金牛座平時都比較內向，不太會去表達自己的意見，唯獨對於戀人會比較愛挑剔一些，但若細心觀察一點，會發現他們都是用溫柔以待的方式來挑三揀四。

第一名：處女座

處女座總是很愛嫌另一半，一下挑這個，一下又挑那個，造成另一半內心壓力很大，但他們其實也不願意如此愛挑剔，只是他們對於越在乎的人就會越嚴格。

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