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不易被騙！三星座「警戒心」技能點滿…雙子機伶鬼、這星座血淚經驗換來的

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為示意圖。圖/ingimage 美國聯合通訊社
圖為示意圖。圖/ingimage 美國聯合通訊社

常言道，「害人之心不可有，防人之心不可無」。走跳江湖難免遇到形形色色的人，有些星座常常「警戒心」技能點滿，很會看目色，是最不容易被騙的一群人。旺好運分享，「這些星座真的很有警戒心」，快看看你上榜沒。

第三名：雙子座

雙子座是很懂得看場合與拿捏的人，從小到大他們就有天生的警戒心，因為他們知道只有這樣才不會讓自己受傷、被騙，是不需要被擔心的星座之一。

第二名：巨蟹座

巨蟹座通常都是過往的經驗讓他們有所防備，算是長大之後才開始會保護自己，雖然平時他們看起來都很好相處，但他們也還是保有一顆警戒之心。

第一名：金牛座

金牛座性格雖然比較溫和，但要說服他們也不容易，他們有獨當一面的能力，也非常會觀察與適應各大環境，對周遭的任何事情都有一種防人之心不可無的心態。

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