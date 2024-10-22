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《咒術用語辭典》幾點是「逢魔時」妖魔現身？「十死一生日」又是哪天？

如何出版／ 文‧朝里樹 A & F
圖為妖魔出現示意圖。圖/ingimage
圖為妖魔出現示意圖。圖/ingimage

這是一本查閱咒術相關資訊的辭典。內容除了有出自日本的怪異事典、神祕學典籍和民俗學，更有根基於《易經》《山海經》、老莊思想、五行風水而來，或與佛教和印度吠陀文化相關的多元資訊。不論是小說創作者、漫畫家、電玩遊戲編劇、劇作家、電影或動畫創作者，以及喜歡都會傳說、神秘學、玄學、靈學、超自然現象相關書籍的人，都能透過本書了解類型豐富的咒術，激發無盡的想像力和創作欲。現在，就翻開本書，來一趟遨遊咒術世界的冒險吧！

▍受詛咒的時刻

◇逢魔時

夕陽西下、天色漸暗的黃昏時分，為俗世與異界交界的時間點。自古人們相信妖魔會在天黑後出現，因此認為太陽西下、黑暗降臨時，是妖魔與人類相遇的時刻。同傍晚、黃昏、誰彼時。

◇大禍時

與逢魔時相同的時間帶。語源即為逢魔時（日文讀音相近），同樣指妖魔現身的時間。

◇誰彼時

「誰彼」意為「那是誰？」以此形容夕陽西下、天色漸暗、難以看清他人樣貌的黃昏時分。同逢魔時。

◇丑時三刻

相當於現代的凌晨兩點到兩點半左右。這段時間被認為是幽靈或妖魔出現的時刻。日文以「草木皆眠之丑時三刻」形容靜得讓人毛骨悚然的夜半深更。

◇五掟時

陰陽道根據陰陽五行說，認為在不同日子裡應忌諱的時間帶。

◇厄年

容易發生災難的年齡。一般來說，女性的厄年為十九、三十三、六十一歲，男性則為二十五、四十二、六十一歲，但可能因地區而異。據信取下身上的物品祓除便可消災厄。神社與寺廟會舉行解厄的儀式。

◇厄日

可能有壞事發生的日子。在陰陽道的占術中，指容易發生災難，宜謹慎行事的日子，又稱惡日、凶日。

◇忌日

與平常不同，容易發生災難，宜謹慎行事的日子。不吉的日子。

◇血忌日

宜避免宰殺禽畜等與血有關的活動的日子。

◇受死日

最不吉的大凶日。可能走路失足跌倒或因病死亡的日子。

◇滅門日

曆注（即傳統曆書上標示節氣、物候，以及日常行事吉凶宜忌等註記）之一。被認為是貧、飢、障三神與貪、嗔、痴三毒出現的忌日。這天與狼藉日、大禍日合稱「三箇惡日」。

◇一切不成就日

任何事都做不成的凶日。據傳若在這一天做任何事，六小時內災厄就會降臨。

◇八龍日

春季的凶日，為甲子日及乙亥日。八龍指東方的龍國，此日被認為是會發生八難之日。

◇七鳥日

夏季的凶日。為丙子日及丁亥日。七鳥指南方的鳥國，此日被認為是七陽之日。 ◇九虎日 秋季的凶日。為庚子日及辛亥日。九虎指西方的虎國，此日被認為是九厄之日。

◇六蛇日

冬季的凶日。為壬子日及癸亥日。六蛇指北方的蛇國，此日被認為是六害之日。

《咒術用語辭典：激發想像力，奇幻、神魔、架空、靈異創作必備》。圖／如何出版提供
《咒術用語辭典：激發想像力，奇幻、神魔、架空、靈異創作必備》。圖／如何出版提供

◇十死一生日

又稱天殺日、大殺日。為不宜舉行婚禮或喪禮之日。

◇空亡

根據干支的組合，通常被視為凶日的日子。根據六十干支的法則將十干與十二支配對，每十日十二支就會餘下兩個支。這些無法配對成偶的十二支（戌亥、申酉、午未、辰巳、寅卯、子丑），由於是無干（天氣）的孤支（地氣），因此稱為空亡，意思是「空虛而亡」。

◇天中殺

即空亡。

(本文摘錄自《咒術用語辭典：激發想像力，奇幻、神魔、架空、靈異創作必備》，如何出版，未經同意禁止轉載。)

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