《咒術用語辭典》食物也有五行…青色食物振奮精神、白色帶來好運
這是一本查閱咒術相關資訊的辭典。內容除了有出自日本的怪異事典、神祕學典籍和民俗學，更有根基於《易經》《山海經》、老莊思想、五行風水而來，或與佛教和印度吠陀文化相關的多元資訊。不論是小說創作者、漫畫家、電玩遊戲編劇、劇作家、電影或動畫創作者，以及喜歡都會傳說、神秘學、玄學、靈學、超自然現象相關書籍的人，都能透過本書了解類型豐富的咒術，激發無盡的想像力和創作欲。現在，就翻開本書，來一趟遨遊咒術世界的冒險吧！
◇顏色與屬性
根據陰陽五行說，每種屬性都有對應的顏色。要提升各種屬性的力量時，搭配屬性相配的顏色或有強化之效。
①木屬性對應青色
②火屬性對應紅色
③土屬性對應黃色
④金屬性對應白色
⑤水屬性對應黑色
◇強化方位的力量
陰陽五行說是風水學的基礎。據傳配置相合的顏色或物品，有助於強化各方位的力量。
①東搭配青色、會動的東西、會發出聲音的東西
②西搭配白色、浪漫的東西、各種飲食
③南搭配紅色、明亮的東西、華麗的東西
④北搭配黑色、讓人聯想到水或冬天的東西
◇以飲食之力強化力量
根據陰陽五行說，各種飲食也有對應的屬性，可透過進食將各種氣攝入體內。攝取與五行對應的食物，有助於強化力量。
①木屬性的食材可振奮情緒（青色、酸味的食物）
②火屬性的食材可釋放潛能（紅色、苦味的食物）
③土屬性的食材可加強與同伴的團結（黃色、甜味的食物）
④金屬性的食材可帶來幸運（白色、辛辣的食物）
⑤水屬性的食材可集中精神（黑色、鹹味的食物）
◇在西南角休息
根據風水學，西南屬於「土」的方位，因此在能提升生命力的西南角休息一下，有助於蓄積能量。
(本文摘錄自《咒術用語辭典：激發想像力，奇幻、神魔、架空、靈異創作必備》，如何出版，未經同意禁止轉載。)
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