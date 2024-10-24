快訊

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

開高殺低 台股收盤下跌142點收23,192點 台積電收平盤

長壽劇「親戚不計較」演員驚傳離世1年多 遺孀也癌逝

《咒術用語辭典》食物也有五行…青色食物振奮精神、白色帶來好運

如何出版／ 文‧朝里樹 A & F
食物也有五行之說，不同顏色的食物有不同的屬性。圖/ingimage
食物也有五行之說，不同顏色的食物有不同的屬性。圖/ingimage

這是一本查閱咒術相關資訊的辭典。內容除了有出自日本的怪異事典、神祕學典籍和民俗學，更有根基於《易經》《山海經》、老莊思想、五行風水而來，或與佛教和印度吠陀文化相關的多元資訊。不論是小說創作者、漫畫家、電玩遊戲編劇、劇作家、電影或動畫創作者，以及喜歡都會傳說、神秘學、玄學、靈學、超自然現象相關書籍的人，都能透過本書了解類型豐富的咒術，激發無盡的想像力和創作欲。現在，就翻開本書，來一趟遨遊咒術世界的冒險吧！

◇顏色與屬性

根據陰陽五行說，每種屬性都有對應的顏色。要提升各種屬性的力量時，搭配屬性相配的顏色或有強化之效。

①木屬性對應青色

②火屬性對應紅色

③土屬性對應黃色

④金屬性對應白色

⑤水屬性對應黑色

◇強化方位的力量

陰陽五行說是風水學的基礎。據傳配置相合的顏色或物品，有助於強化各方位的力量。

①東搭配青色、會動的東西、會發出聲音的東西

②西搭配白色、浪漫的東西、各種飲食

③南搭配紅色、明亮的東西、華麗的東西

④北搭配黑色、讓人聯想到水或冬天的東西

◇以飲食之力強化力量

根據陰陽五行說，各種飲食也有對應的屬性，可透過進食將各種氣攝入體內。攝取與五行對應的食物，有助於強化力量。

①木屬性的食材可振奮情緒（青色、酸味的食物）

《咒術用語辭典：激發想像力，奇幻、神魔、架空、靈異創作必備》。圖／如何出版提供
《咒術用語辭典：激發想像力，奇幻、神魔、架空、靈異創作必備》。圖／如何出版提供

②火屬性的食材可釋放潛能（紅色、苦味的食物）

③土屬性的食材可加強與同伴的團結（黃色、甜味的食物）

④金屬性的食材可帶來幸運（白色、辛辣的食物）

⑤水屬性的食材可集中精神（黑色、鹹味的食物）

◇在西南角休息

根據風水學，西南屬於「土」的方位，因此在能提升生命力的西南角休息一下，有助於蓄積能量。

(本文摘錄自《咒術用語辭典：激發想像力，奇幻、神魔、架空、靈異創作必備》，如何出版，未經同意禁止轉載。)

漫畫 風水

延伸閱讀

不易被騙！三星座「警戒心」技能點滿…雙子機伶鬼、這星座血淚經驗換來的

霜降大運轉！這3個生肖注定爆發好運 快用這些妙招接住福氣

最容易獲得幸福的3生肖！猴不想輸、狗很忠誠、第一名溫和被疼愛

《咒術用語辭典》幾點是「逢魔時」妖魔現身？「十死一生日」又是哪天？

相關新聞

財運最旺！2024年底前能大賺一筆的「3大生肖」

2024年即將進入尾聲，哪些生肖在年底前有機會大賺一筆呢？現在就跟著科技紫微網一起來看看，你是否就是那位幸運兒！

《咒術用語辭典》食物也有五行…青色食物振奮精神、白色帶來好運

根據陰陽五行說，每種屬性都有對應的顏色。要提升各種屬性的力量時，搭配屬性相配的顏色或有強化之效。

最容易獲得幸福的3生肖！猴不想輸、狗很忠誠、第一名溫和被疼愛

幸福是什麼，每個人的想法和定義都不一樣，或許是金錢，或許是精神，在十二生肖中，有幾個生肖因為天生性格，特別容易獲得幸福，得到關愛，一起來看看是哪幾個生肖。

霜降大運轉！這3個生肖注定爆發好運 快用這些妙招接住福氣

霜降是秋季的最後一個節氣（陽曆2024年10月23日），標誌著深秋的到來，氣溫驟降，露水凝霜。這段時間，白天明顯縮短，氣候逐漸變得寒冷，許多植物開始凋零，動物們也開始準備過冬。古人認為霜降是萬物收斂的時期，象徵著一年的耕作即將告一段落，這時也是一年中養生保健的關鍵期，適合調整生活作息，增強身心抵抗力。

不易被騙！三星座「警戒心」技能點滿…雙子機伶鬼、這星座血淚經驗換來的

常言道，「害人之心不可有，防人之心不可無」。走跳江湖難免遇到形形色色的人，有些星座常常「警戒心」技能點滿，很會看目色，是最不容易被騙的一群人。旺好運分享，「這些星座真的很有警戒心」，快看看你上榜沒。

每日星座運勢／天秤調心態專心工作 不要盲目消費

2024-10-24牡羊座短評：守口如瓶可避免惹禍。【整體運】說話應注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低潮，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。