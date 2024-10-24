《咒術用語辭典》食物也有五行…青色食物振奮精神、白色帶來好運

◇顏色與屬性

根據陰陽五行說，每種屬性都有對應的顏色。要提升各種屬性的力量時，搭配屬性相配的顏色或有強化之效。

①木屬性對應青色

②火屬性對應紅色

③土屬性對應黃色

④金屬性對應白色

⑤水屬性對應黑色

◇強化方位的力量

陰陽五行說是風水學的基礎。據傳配置相合的顏色或物品，有助於強化各方位的力量。

①東搭配青色、會動的東西、會發出聲音的東西

②西搭配白色、浪漫的東西、各種飲食

③南搭配紅色、明亮的東西、華麗的東西

④北搭配黑色、讓人聯想到水或冬天的東西

◇以飲食之力強化力量

根據陰陽五行說，各種飲食也有對應的屬性，可透過進食將各種氣攝入體內。攝取與五行對應的食物，有助於強化力量。

①木屬性的食材可振奮情緒（青色、酸味的食物） 《咒術用語辭典：激發想像力，奇幻、神魔、架空、靈異創作必備》。圖／如何出版提供

②火屬性的食材可釋放潛能（紅色、苦味的食物）

③土屬性的食材可加強與同伴的團結（黃色、甜味的食物）

④金屬性的食材可帶來幸運（白色、辛辣的食物）

⑤水屬性的食材可集中精神（黑色、鹹味的食物）

◇在西南角休息

根據風水學，西南屬於「土」的方位，因此在能提升生命力的西南角休息一下，有助於蓄積能量。

(本文摘錄自《咒術用語辭典：激發想像力，奇幻、神魔、架空、靈異創作必備》，如何出版，未經同意禁止轉載。)