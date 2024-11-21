淨化金錢靈氣！消除負能量、花錢時送祝福「錢會再回來」

什麼是金錢靈氣

金錢靈氣是運用「金錢的靈性能量」（Spiritual Energy of Money）的靈氣。金錢靈氣與致富課程採用不同的方式。相比於財富的顯化（manifestation），金錢靈氣更注重淨化有關金錢的負能量。因此，無論是在使用哪一種致富、顯化、豐盛的系統，金錢靈氣都能完美地配合。

初期，金錢靈氣將致力於清除圍繞金錢的負面問題和能量，從而加強你的能量系統。隨著你繼續使用金錢靈氣，你的能量將變得更強大和更清晰。隨著更多負能量被清理，金錢靈氣將成為吸引金錢的工具。最終，金錢靈氣可以成為強大的金錢顯化工具，無論是為了自己還是他人。

我們在金錢上的問題不盡相同，對於不同的人，結果也會有所不同。如果你對金錢積累了不少負面經驗，在顯化之前，你可能需先用金錢靈氣處理這些問題。

如何使用金錢靈氣

將金錢靈氣使用在物品上

金錢能量療癒的方式與傳統的能量療癒不同。你可以使用金錢能量去發送和接收的能量。在發送金錢能量時，你實際上是在傳遞金錢的靈性頻率，為自己或他人送去金錢的祝福。

(本文摘錄自《金錢靈氣：來自大天使的15堂豐盛課，調整自我意識與金錢間的能量流動，達到身心靈的平衡》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

將金錢靈氣使用在物品以及情景上。例如，如果你在使用電腦賺錢，就把金錢靈氣傳送給電腦。如果你正在找工作，就在所有的履歷表上加上金錢靈氣。最重要的是將金錢靈氣使用在金錢本身。

每當你使用鈔票、硬幣和電子貨幣時，請同時送上金錢靈氣和一個祝福。這不僅有助於清除現金上的負能量，還有助於提升貨幣供應的頻率，並祝福使用這些鈔票的人，從而幫助把更多的金錢帶回給你。當你使用現金時，可以簡單地在腦海中說：「祝福你，謝謝你。」 此外，也可以將金錢靈氣的概念應用於你的信用卡、借貸卡、銀行存摺、月結單以及其他金融工具。

(本文摘錄自《金錢靈氣：來自大天使的15堂豐盛課，調整自我意識與金錢間的能量流動，達到身心靈的平衡 》，時報出版，未經同意禁止轉載。)