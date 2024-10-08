農曆9月運勢(上)／龍破財、鼠猴犯小人、「2生肖」恐有血光災

命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆九月份，十二生肖運勢大解析！鼠、虎、龍、猴、狗要注意⚠️」。這裡農曆9月是用節氣來看，從國曆10月8日「寒露」到11月6日。農曆9月是「戌月」，也是「財庫月」，尤其初一、十五、初二、十六可拜土地公或財神補財庫。

老師也說，龍年農曆9月正好是對沖月份，對沖月份容易動盪不安，或是有天災，建議要累積福德，多補福報財庫。快看看本月12生肖有哪些該注意的事情。

▍鼠／小人圍繞 壓力山大

農曆9月，鼠會覺得壓力變大、煩心事變多，因為9月正逢小人凶星入座且受剋，鼠可能會很累。對鼠來說，本月是「先遇難後呈祥，關關難過關關過」，一切都是對耐心的考驗。

本月鼠千萬不要衝動行事，事情越多越煩，越需要保持冷靜。本月鼠要注意健康，意外狀況也較多，建議可以去捐血、行善布施。

想要開運，可以穿金戴銀，穿白色系衣物，配戴金珀、黃金、銀飾品，多祈求觀世音菩薩，多念六字大明咒。

▍虎／當心車關、修車吃罰單

農曆9月虎要注意血光災，也可能有車關意外，甚至可能因為維修車輛破財、或違規吃上罰單。虎本月文昌星入座，可以多學第二專長，或是上課進修，會帶來好機會，甚至可能因為上課遇見貴人。

想要開運，可以穿戴黑色藍色系，配戴翁珀、黑曜石等，也可以多拜拿書的文關公。

▍龍／容易破財 別亂合資

農曆9月是正沖月，又逢本命年，龍容易破財，要多注意財務狀況。龍本月不要做重大的決定，最好不要和人合夥投資，建議做決定前要謹慎思考，以免日後產生各種麻煩。本月爭吵口舌是非多，如果遇到事情，建議要有耐心，不要急於一時，否則後果難收拾。龍本月常有忍無可忍，常常有一觸即發想爆炸的情緒，建議此時深呼吸，去曬太陽或是去旅遊，先緩一下。建議龍要多自我內在修行，要多冷靜。

想要開運，建議多穿戴紅色系衣服飾品，例如血珀、粉水晶，可以多拜作明佛母，增加貴人運、感情運。

▍猴／遭遇無常 容易犯小人

農曆9月猴事情也很多，家人至親可能有無常的事情，讓人感觸要「把握當下」，這也是生命功課的累積。猴本月容易被誤解或犯小人，猴本月會面對人與人的情誼消散，甚至懷疑起人性。本月能做的，就是先修好自己，環境的改變會是短暫的，自然有貴人出現化解一切不公與誤會。

想要開運，可以多穿戴黃色系、咖啡色衣服飾品，配戴蜜蠟、黃水晶，可以拜土地公，行善布施、捐血累積福德。

▍狗／能者多勞 有血光災

農曆9月狗逢「本命月」，要當心意外血光災。本月長官或家人可能突然對狗要求很多，會感覺受到不公平對待，但其實要「能者多勞」，越勞碌越開運，不是委屈而是對狗的磨練。

本月狗要注意健康，在工作上更要注意SOP，一切按部就班，不要便宜行事，否則容易引來麻煩或意外災害。狗在使用金屬利器、或是機台操作要格外當心，容易有金屬血光災。

想要開運，可以穿戴黑色藍色系，配戴翁珀、黑曜石等，也可以多拜觀世音菩薩、綠度母。

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