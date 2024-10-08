米薩小姐10月運勢／ 牡羊有豬隊友、金牛躺平吧、他超辛苦「一切卡關」

2024年已經到了最後一季了，占星師米薩小姐分享「10月星座運勢｜當機之月😥 卡住！整個世界當機」影片，你有感受到上下半年差異很大嗎？大環境下半年會讓人有很忙碌的感覺，木星逆行，再加上冥王星順行，身邊人事物可能會有「故障」的情形，10月份會需要等待維修，停滯是必然的，建議參考太陽、上升星座。

米薩小姐也說，過完中秋很適合規劃人生下個階段，對於工作建議「太辛苦的錢不要賺」，因為代表你沒有發揮天賦和優勢，這也不是你的天選賽道，祝福每個人成為自己喜歡的樣子，也能貢獻社會。

▍牡羊座

要注意和別人的合作關係，尤其是平輩的同事、同學、朋友，他們要麼靠不住，要麼就是會分享你的成果。牡羊其實靠一個人就能成功，身邊的人反而變累贅，牡羊要思考如何如何爭取合理的報酬，也要有光環，才能激勵到自己。

▍金牛座

金牛10月超想躺平，有一種不想努力的感覺，金牛現在對整體環境比較失望，或是現在想法和環境逆風，建議金牛這期間不要對抗，但是堅守信念，等待欣賞你的貴人出現。金牛10月也很適合談戀愛，關係會很有進展。

▍雙子座

10月是雙子重新認識自己的時間，雙子要花大量時間、注意力在自己身上，可能是新的學習、新的體驗，或是新的覺察，去允許自己的情緒感受，也接納自己不理想的地方。身邊的人現在對你很寬和，你可以獲得支持療癒，可以養回雙子座的力量和信心。

▍巨蟹座

10月的巨蟹座主要心力就是支持自己去穿越不好的記憶，這些事情雖然已經過去，但可能留下一些情緒或創傷，10月就是要穿越的時期，巨蟹要鍛鍊自己有新思維、新習慣、新的信念，雖然會花時間，卻是很值得的，只要穿越過去這一關，巨蟹個人魅力會大成長。

10月星座運勢。圖/米薩小姐提供

▍獅子座

10月獅子身邊會有很多人站在反對立場，會覺得自己遇到小人或敵人。最能幫助獅子的是家人，或是類似家人的自己人，這些人會給你最安全的幫助和支持，讓獅子有信心想繼續努力下去，不會忘記自己是誰和優勢，會讓獅子慢慢養回自己的信心。

▍處女座

要注意上級和長輩的關係，可能老闆想要的東西和你不一樣，或是你是主管，但你有成為理想的主管嗎？這就是10月處女座須釐清的議題。身邊的朋友會給你很多幫助，多和他們聊天，會得到靈感去找到答案。

▍天秤座

10月的天秤在人生晉升的路上會感覺到卡關，因為天秤現在遇到的問題都超越你過去的經驗，因此累績經驗、拓展眼界都很重要，建議天秤這時間多學習、多體驗、多進修，10月可能不會立刻有答案有成效，但是天秤在過程中態度積極，會累積到很多資源，對未來是有幫助的。

▍天蠍座

天蠍座做任何事情都覺得資源吃緊，可能是沒錢沒時間沒人，這時正考驗天蠍隨機應變的能力，可能需要想像力和土法煉鋼，把事情做好。資源緊缺的狀況不會太久，但這段期間天蠍展現出來的魄力和想像力、執行能力，會被看見並得到認可。

▍射手座

10月射手座會覺得最近和重要的人變得不太親近了，如果是工作職場的關係，可能是大家想要的不一樣，需要重新討論。如果是情感關係，可能是和另一半進入冷靜期，要思考這段關係。10月份對射手來說，「感覺就是答案」，不用分析利弊，無論感覺好壞，那就是答案。

▍摩羯座

10月摩羯最重視的工作事業卡關了，這是整體時運關係，不是你不夠努力。這是一段很好的時間，讓摩羯座有時間和朋友恢復聯繫，去得到新的靈感和刺激，會對自己有所啟發。10月對魔羯來說，生活不只是工作，需刺激自己，看見新的可能，會有新的啟發。

10月星座小祝福。圖/米薩小姐提供

▍水瓶座

10月對水瓶座來說，會覺得很煩燥，工作上叫不動人，生活上可能也叫不動伴侶。這時期其實是要鍛鍊水瓶座和別人的相處技能，需要有不同策略，如果水瓶是長輩或主管前輩，要用上位者姿態明確下達意志，不要排斥發展你的權威，會增加你的話語權。

▍雙魚座

雙魚座10月會需要處理和家人、家庭、房子居住空間有關的議題，也可能伴隨大量爭吵。因為家裡每個人習慣不同，如何達成共識是一大挑戰，這時期也會刺激雙魚自我提升的決心，會想做更多，也想多學習一點，幫助解決問題。對雙魚來說，「議題來了，成長就來了。」

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