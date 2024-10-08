快訊

演藝圈再爆性騷！黃小柔遭資深前輩「深抓私密處」

電玩角色性感錯了嗎？男性凝視的界線怎麼看

聯合報社論／新兩國論搧火台海，卻靠前線軍人避戰

聽新聞
0:00 / 0:00

今進入寒露！ 命理師曝「5生肖」運勢爆棚 它好運排第一

聯合新聞網／ 文／命理風水專家邱彥龍
圖／ingimage
圖／ingimage

今天(8日)正式進入寒露，氣溫開始下降，日夜溫差大，可以明顯感覺到涼意，但有5個生肖運勢爆棚，國際天星命理風水專家邱彥龍分析，生肖鼠的，幸運之神將向你靠攏，順應大環境跟趨勢走，會為你帶來財富；屬龍者有偏財運；屬兔的朋友則是正財運不錯，生肖屬牛者擁有的是事業財；屬羊的則會找到新的投資項目。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(10/8 至10/23)運勢最強 5生肖，分別是：

Top5 ：羊

屬羊的朋友，在這段期間有偏財運，事業會迅速進展，有新的投資項目，甚至得到子女的協助，只是溝通上比較容易搖擺不定，變來變去，可能要白花不少錢出去。

Top4 ：牛

屬牛的朋友，在這段期間擁有事業財，助人助己，跟客戶、合夥人或另一半都是互為貴人，容易在朋友或團體中擁有名氣，成為焦點，但切記財不露白，要低調行事，並且行動迅速，拖延會壞事。

Top3 ：兔

屬兔的朋友，在這段期間擁有事業財與正財運，容易成為關注的焦點，要以智慧來溝通與處理事情，同時，金錢上要盡可能的清楚乾淨，不要人家欠你或你欠人家都不好，要達到平衡，才不會影響名聲，這段時間容易得到感情關係帶來的錢財，或幫助客戶而得來的財富。

Top2 ：龍

屬龍的朋友，在這段期間擁有偏財運，容易獲得名氣，只要遵循自我的規畫進行，工作與財運都能加分，並且擁有幸運之神眷顧，但切記用智慧理財，才不會當個過路財神！

Top1 ：鼠

屬鼠的朋友，在這段期間順應大環境趨勢，會擁有大財，只是錢財進來得會有點延遲。幸運之神向你靠攏，名氣大漲，切記說話要思考一下，不要太快，以免禍從口出。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 朋友 溝通 生肖運勢 財富

延伸閱讀

周二寒露到！2生肖接福納財 4生肖當心拚轉運

無法被束縛！四生肖不婚族…龍拚事業、蛇沒人懂我、這生肖「根本屁孩」還沒玩夠

命理師：做好5件事…富貴自然來！「感恩的心」排第一

超念舊！四生肖無法斷捨離…牛珍藏每張電影票、他太糾結「越遺憾越不丟」

相關新聞

今入「寒露」天轉涼 4生肖注意風寒、忌激烈運動要保暖

今天清晨3時2分進入「寒露」節氣，意味出現露水，象徵天氣轉涼、氣溫降低，命理師楊登嵙說，此節氣有虎、龍、雞、狗等4生肖，...

下半年國運預測：太陽入總統本命宮「世界看見台灣」、這因素…兩岸也沒事

下半年台灣國運將會如何呢？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，太陽在9月底進入台灣領導人賴清德天秤座本命宮，顯示日出天秤唯我獨尊！土星逆行進入合作關係宮位，顯示各黨間不平靜，表面的合作關係，領導人勞苦合作，換來太平。加上木星入雙子，這會為台灣帶來經濟強勁動能尤其是股市！

今進入寒露！ 命理師曝「5生肖」運勢爆棚 它好運排第一

今天(8日)正式進入寒露，氣溫開始下降，日夜溫差大，可以明顯感覺到涼意，但有5個生肖運勢爆棚，國際天星命理風水專家邱彥龍分析，生肖鼠的，幸運之神將向你靠攏，順應大環境跟趨勢走，會為你帶來財富；屬龍者有偏財運；屬兔的朋友則是正財運不錯，生肖屬牛者擁有的是事業財；屬羊的則會找到新的投資項目。

每日星座運勢／射手妥善處理好人際 把握瞬間靈感

2024-10-08牡羊座短評：順心的一天，循序漸進就會有收穫。【整體運】單身者接觸異性的機會增多，使你有些眼花繚亂，抑制不住內心的喜悅。工作上的財運普通，認真努力則有機會獲得額外的獎勵。財運不錯，先

唐綺陽星座運勢週報：射手小心爛桃花 水瓶有遠大機會

週三木星逆行，星盤11-21度有星者，感受最大，重新檢視需調整之處。本週六冥王星順行，處理自身刻板老舊的問題或調整健康狀況。天蠍座將有機會重啟、步入正軌，尤其可從兄弟姐妹、同學朋友等人際方面著手。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「達成目標」：財庫更旺盛

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要更積極一點，就有機會升職加薪，有人則是得到財神爺的護佑，讓荷包又更豐滿了，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。