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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「達成目標」：財庫更旺盛

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要更積極一點，就有機會升職加薪，有人則是得到財神爺的護佑，讓荷包又更豐滿了，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬龍

上班族常感到工作無力乏味，如果你也是這樣的人，已經沒有工作衝勁，只想日復一日，那麼在本周，可別只是當一天和尚撞一天鐘，在這段時間裡，你可以嘗試主動接一些新工作，讓自己更積極一點，因為你的好表現，將引起主管的主意，有望提升職等，甚至能得到加薪的好機會。

第四名：血型AB型+生肖屬鼠

發財夢人人都有，只是財神爺怎麼老是虛無飄渺，從未親臨身邊，如果你為此感到怨嘆，那麼在本周，財神爺就將證明他的存在，在這段時間裡，你可以試著去購買一些彩劵，誠心祈求財神爺的護佑，就有機會獲得不錯的獎金，雖然不會很多，但也不無小補，能讓荷包又更豐滿了一些。

第三名：血型O型+生肖屬雞

如果你是從事科技產業的人，特別是電腦工程的經營者，在這段時間裡，客戶將與你接洽大量繁忙的工作，可能是需要排除系統障礙，或是軟件的更新，期間會有很多問題需要處理，相當複雜且惱人，但一定要有耐心，才能如期竣工，屆時就會有豐厚的收益進入到口袋裡了

第二名：血型A型+生肖屬虎

地球村的形成，拉近了國與國之間的距離，如果你是從事貿易相關的人，或是要批貨在過內販售的人，例如代購工作，本周將會有許多生意上門，在這段時間裡，生意絡繹不絕，請多注意客人的需求項目，千萬不要搞錯，只要能確實完成，不僅可以財源廣進，更能提升商譽。

第一名：血型O型+生肖屬羊

知識是最強大的力量，能夠幫助人解決許多問題，達到想要的目標，如果你是諮商師，例如律師、營養師等，本周將會面對到許多客戶前來詢問，在這段時間裡，容易忙得不可開交，須注意時間控管，以及良好的服務品質，就能夠讓客戶滿意，同時也讓自己的財庫更旺盛。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

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