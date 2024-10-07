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唐綺陽星座運勢週報：射手小心爛桃花 水瓶有遠大機會
【唐綺陽星座運勢週報10/7-10/13】
週三木星逆行，星盤11-21度有星者，感受最大，重新檢視需調整之處。本週六冥王星順行，處理自身刻板老舊的問題或調整健康狀況。天蠍座將有機會重啟、步入正軌，尤其可從兄弟姐妹、同學朋友等人際方面著手。
12星座個別運勢：
牡羊：易碰上兩難的抉擇；感情亦要避免二選一
巨蟹：有理財上的麻煩；感情被生活習慣影響需調整
天蠍：人際相處需謹言慎行；感情小心口不擇言
雙魚：工作宜就事論事處理；感情當心做出奇怪決定
金牛：工作適合新展開、嘗試新計劃；感情建議積極主動
天秤：工作效果不如預期別糾結；感情需把握好桃花
射手：工作上易被情勒；感情運旺要小心爛桃花
魔羯：遇女性對手遇強則強；感情上說話需柔和些
雙子：心想事成收獲成果；感情豁達不強求能獲得更多
獅子：出現重要契機需把握；感情有機會與前任有連結
處女：工作調整細節更加分；感情有共同興趣、相處融洽
水瓶：出現遠大的機會需謹慎評估；感情傾心志同道合者
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