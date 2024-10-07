唐綺陽星座運勢週報：射手小心爛桃花 水瓶有遠大機會

2024-10-07牡羊座短評：不錯的一天，只是感情上有點小動盪。【整體運】愛情不太圓滿，會因為一點小的誤會而引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，適合買樂

2024-10-07 00:00