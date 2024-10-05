快訊

太巧合！Energy時隔21年再戰新加坡 搭星宇航竟是「K董」親自駕駛

高雄災損補助曝光！住家被路樹壓毀領1萬救助金、水淹50公分領1.5萬

陳水扁住院！自爆「動刀切除腫瘤」送化驗中 網友祝福

一夜暴富！金秋10月「3大生肖」橫財大發 錢多到麻布袋放不下

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
圖／ingimage

隨著金秋的到來，大家都期盼著在這個豐收的季節中有好運光顧。特別對一些生肖來說，10月將成為一個改變命運的時刻。「搜狐網」列出，10月有望實現一夜暴富的三大生肖，有望收穫滿滿。

第三名：鼠

屬鼠的人在10月將如魚得水，尤其在理財方面。由於他們天生具有敏銳的觀察力和良好的市場嗅覺，因此在投資時總是能做出正確的選擇。

在這個月份，屬鼠的人可以考慮進行一些長期投資，這將使他們在未來賺取穩定的收益，同時，屬鼠的人在團隊工作也十分出色，能夠帶動周圍的人一起奮鬥，形成強大的合力，共同實現財富增長。

第二名：龍

屬龍的人在這個月有著極佳的運勢，特別是在財務方面，隨著他們努力工作的回報逐漸顯現，之前的付出將在此時得到充分的認可和報酬。

10月裡，屬龍的人也將迎來更多的合作機會，企業與客戶之間的信任度逐漸加深，許多商機浮現。而且，屬龍的人在處理財務問題時，可以憑藉自己的智慧，與合作夥伴達成有利的協議，獲得更高的利潤。

第一名：猴

屬猴的人在10月的運勢非常不錯，無論是在工作上還是投資方面，都會迎來意想不到的機會，他們靈活的思維和快速的反應能力，讓他們能抓住每一個能帶來財富的機會。

同時，屬猴的人在社交圈中的人脈關係也將為他們提供很多幫助。在這個月，他們可能會受到朋友或同事的推薦，參與一些極具潛力的項目，甚至在某些情況下，獲得意外之財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運

延伸閱讀

5生肖下周鴻運當頭！這群人投資有戲唱 屬鼠千萬別拒聚會邀約

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「財神爺靠近」：瞬間多一筆財富

無法被束縛！四生肖不婚族…龍拚事業、蛇沒人懂我、這生肖「根本屁孩」還沒玩夠

三生肖秋冬財運越冷越發！虎事業超旺、「第一名」偏財正財一起來

相關新聞

一夜暴富！金秋10月「3大生肖」橫財大發 錢多到麻布袋放不下

隨著金秋的到來，大家都期盼著在這個豐收的季節中有好運光顧。特別對一些生肖來說，10月將成為一個改變命運的時刻。「搜狐網」列出，10月有望實現一夜暴富的三大生肖，有望收穫滿滿。

自帶光環！最容易成功的「3大生肖」 蛇野心勃勃、狗毅力驚人、它才智過人

在這個世界裡，每個人都是獨一無二的個體，但能發現，有幾個生肖，彷彿自帶光環，總是能邁向成功道路。「搜狐網」列出最容易讓人眼前一亮、心生敬佩的三大生肖。

網點名六大愛錢星座精打細算有一套！金牛座只對「值得的人」大方？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「愛錢星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的愛錢星座排行。

每日星座運勢／天秤別沉浸奇想中 多與他人交流

2024-10-05牡羊座短評：受人歡迎，聚會頗多的一天。【整體運】交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋，發脾氣。運勢對求職者特別有

「女生5面相」愛插足別人感情！尖下巴沒底線、這款鼻子＋眉毛＝最兇猛小三

要是遇上喜歡破壞別人感情的第三者，正宮們可就頭痛了！旺好運分享，以下4種面相特徵的女人都很有成為小三的潛力。

和這「3星座」冷戰…吃虧的一定是你！ 他們有本事讓人主動服軟

與人冷戰會導致心理壓力增加，使人感到孤獨和焦慮，甚至影響自我價值感。同時，冷戰可能導致信任缺失和誤解，進一步惡化人際關係。長時間的不溝通和對立會加深矛盾，使得關係難以恢復，即使最終和解，親密度也可能受到損害。因此，及時溝通和解決矛盾對於維護健康的人際關係至關重要。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。