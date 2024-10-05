

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「愛錢星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的愛錢星座排行。

「有錢不是萬能，沒錢卻萬萬不能」在現代社會中，金錢不僅能為生活提供保障，也能帶來更多的選擇和自由，因此許多人熱衷追求財富；而在十二星座中，有些人對「錢」的敏感度特別高，無論是理財或花錢總能精打細算、把錢花在刀口上。一起來看看哪些星座對金錢有獨到的見解吧！

網點名六大愛錢星座精打細算有一套！金牛座只對「值得的人」大方？

▲ 網友熱議TOP6愛錢星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「愛錢星座」相關話題的討論，可以發現不少網友皆直接點名「金牛座」，說道「金牛座摳的要死」、「一談到錢就完了」等等，更分享與金牛男女相處的經驗如「買東西各種比價，看哪裡有優惠」、「雖然對伴侶大方，也是有限額的大方，評估過價值感才願意按比例給予付出」等等。

不過，不少人也出面平反，指出雖然金牛常給人斤斤計較的印象，但其實他們「對重要的人很捨得花錢」，更直言「如果你覺得金牛小氣，那是因為他覺得你不值得付出！」。

而「摩羯座」也是不少網友公認非常愛錢的星座之一。和金牛同屬土象星座的摩羯，常給人性格務實的印象，在日常生活中傾向控管開銷、避免不必要的浪費，卻也常被認為出手小氣，甚至被指控「有錢愛裝窮」。

便有網友分享自身案例「他（摩羯座）會用玩笑的方式拱你請客，當你反問他怎麼不請，他就會挖苦你小氣」、「我遇過愛拼事業的摩羯男，他們就只愛錢跟他自己而已」，對摩羯的過度節儉表達不悅；但也有人點出，摩羯座多是抱著「錢可以花，但不能亂花的」態度，因為他們「考慮得更長遠」、深知許多地方都要用錢，所以才會算得比較清楚，而平時的節儉則是為了以防不時之需，透過日常的節省開支，讓錢慢慢地積少成多。

此外，還有網友在盤點「隱形鐵公雞」時點名「天秤座」，指出天秤男女相當重視一段關係間的平衡，以及自己的付出與回報是否成正比，也因此容易產生「看似大方，實則私底下斤斤計較」的觀感。

常被稱為「細節控」的「處女座」，以完美主義和挑剔著稱，在花費上也不例外，針對每一筆開支都會仔細斟酌，因此同樣在網友討論中被頻繁提及。

你也認同網友的觀點嗎？還是想為上榜的自己反駁呢？對於金錢的看法因人而異，每個人都有自己一套理財風格和消費習慣，而無論在伴侶關係或者友誼中，找到和自己金錢觀相近的人都能讓彼此相處更舒適，但也提醒大家星座只能作為參考，別因先入為主的觀念就錯過合拍的緣分！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「愛錢星座」相關討論則數。

觀測期間：2024/06/25~2024/09/25，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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