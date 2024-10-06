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10月8日「寒露」忌貪涼！生肖狗少吃肉、鼠牛注意筋骨、他容易過勞

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為寒露節氣示意圖。 新華社
圖為寒露節氣示意圖。 新華社

10月8日就是廿四節氣中的「寒露」，也代表深秋到來，天氣逐漸轉為寒冷。寒露也是重要養生時節，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，12生肖和12星座在「寒露」節氣各自該注意的事情，快來看看。

《12生肖要注意》

鼠注意手腳筋骨。

牛要注意脖子筋骨。

虎要注意身心健康。

兔不宜運動過量。

龍避免濃茶。

蛇注意情緒不穩。

馬當心酒肉友人。

羊過度忙碌。

猴注意疲勞。

雞飲食不宜過量。

狗少吃肉類。

豬避免吃油膩食物。

《12星座要注意》

白羊座不宜飲酒過量。

金牛座注意皮膚保養。

雙子座天氣溫差要注意。

巨蟹座不宜過度使用手機。

獅子座旅遊注意天氣變化。

處女座購買商品要比價。

天秤座注意過敏與氣溫。

天蠍座穿著要保暖。

射手座遠離感冒中人。

摩羯座不宜亂開玩笑。

水瓶座注意食物保鮮

雙魚座工作壓力不宜過大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

寒露 星座 生肖

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