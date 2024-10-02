本事超大！智商超群的「3個生肖」 一般人招架不住

在權力鬥爭的社會中，許多人看起來毫無威脅力，某些人則是充滿殺傷力，但眼見不一定為憑，在十二生肖中，就有人靜靜吃三碗公，扮豬吃老虎，一起來看看，是哪幾個生肖。

第三名：兔

溫和仁慈的兔寶寶，只要一出場，就能散發優雅的藝術氣息，他們個性內斂含蓄，不喜歡與人爭執，總是以人和為第一考量，但別以為兔寶寶好欺負，他們的行事作風，正屬於大智若愚，雖然凡事都不計較，但在無形中卻累積了不少人脈和好人緣，只要遇到問題時，登高一呼，就能讓許多人願意為兔寶寶挺身而出，拔刀相助，所以可千萬別小瞧了兔寶寶背後的實力。

陰沉而又多疑的蛇寶寶，擁有敏銳的觀察力，和超乎常人的第六感，他們在群體中常常不動聲色，默默打量，腦中不斷運轉計算著，誰是敵人，敵人的弱點又在哪裡，誰是可以接近的人，誰是必須防範的人，所有的計畫都會事先準備妥善，只要時機一到，就會先發制人，讓你連喘息的機會都沒有，所以和蛇寶寶相處時，要盡量保持溫順，才能讓他放下戒心。

第一名：猴

猴寶寶是十二生肖中最接近人的生肖，他們的聰明程度不可言喻，雖然有些虛榮，也帶有忌妒的情緒，但猴寶寶本質上進，也有企圖心，能夠八面玲瓏，遊走於人群之中，他們最善於交際應酬，懂得利用人心來達到目的，曉得利害關係的權衡運用，雖然精明能幹，但也有些不擇手段，如果猴寶寶能將此一特質運用在商業經營上，就能讓自己生意興隆，帶來大筆財富。

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