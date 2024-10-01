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本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「財神爺靠近」：瞬間多一筆財富

聯合新聞網／ 非貓不可
本周前五名財運排行榜。示意圖／ingimage
本周前五名財運排行榜。示意圖／ingimage

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人用心處理工作，就能在未來保持財源持續不斷，有人則是財神爺悄悄靠近，瞬間多一筆財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬蛇

維持生活環境的衛生是非常重要的，如果你的工作是清潔人員或消毒除蟲等工作，在本周會有許多案件需要你的專業，在這段時間裡，很多客人會前來詢問、詢價，你可以量力而為的接單，只要能用心處理，就會得到非常好的商譽，讓你在未來能保持財源持續不斷。

第四名：血型B型+生肖屬豬

如果你是業務人員，例如保險業或傳直銷，本周的你將具有很強的說服力，在這段時間裡，可以勤跑業務，多和人群接觸以及介紹自己，你的自身魅力會不斷的散發出來，讓許多人相信以及青睞你的商品，只要能誠信相待，不吹牛誇大，就能快速的令業績成長，賺取豐厚獎金。

第三名：血型O型+生肖屬牛

民以食為天，生活總是離不開飲食，如果你是餐飲業的經營者，或是販售食品相關的產業，本周會有突飛猛進的收入，在這段時間裡，無需特別的廣告宣傳，就會有許多過路客前來光顧，你只要熱誠對待，讓人感覺到你的平易近人，就能高朋滿座，順利賺取大筆錢財。

第二名：血型O型+生肖屬馬

天上不會掉下餡餅，更不會飛來一筆橫財，但是本周的你，可能就要讓不可能成為可能，無論你是從事哪種行業，做哪種工作，財神爺已經悄悄地向你靠近了，在這段時間裡，可以去附近的土地公廟拜拜，並嘗試買幾張彩劵或刮刮樂，就有機會獲得不錯的中獎機會，讓你瞬間多一筆財富。

第一名：血型A型+生肖屬兔

房地產的收益常常是令人備感羨慕，如果目前的你，身邊正好有土地或是房屋要出售，本周有機會獲得一個令自己滿意的好價錢，在這段時間裡，可以多催促仲介賣力點，多加把勁，就有希望讓買方拉高價格，與你達成共識，讓你獲得非常可觀的收入，但記得要感謝仲介，多給一點紅包喔。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

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