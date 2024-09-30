10月份生命靈數分析：1號人事業有新機會 3號人有劇烈變動

引用二數指引作為十月的開端：Coffee

那些安全絕非真的安全，別止步不前，

現在是從夢裡醒來的早晨，

對，清晨五點，一切都還沒開始過呢！

你不能再睡了。

生命靈數1 ／ 5宮．處女．金星

整體運勢：在這個資源豐沛且應該豐收的月份，一號人的心情好像沒能跟上，這些好運、跟人的溫暖互動，你似乎都覺得不屬於自己，甚至還會對此產生自我懷疑，想著別人有所圖，想著自己沒那麼好，但，這些都是無用且與事實無關的揣測，實際上，一切都是如你所見的那麼好，若只是抱著觀望的態度事不關己，那就太可惜了，十月的你，無論怎麼想、怎麼猜，都不會比直接跟眼前的人互動更好，只要能保持跟外界的往來，不切斷連結，就會讓美好生活不再虛幻，生出踏實感。

工作／學習狀況：在專業上已經有新的機會出現，而且不只一個，但一號人可能還卡著手邊既有的工作（很可能還是很麻煩的那種），不肯放下，或是對眼前的機運質疑、一直在觀望、猜想，就是不往前去多看、多問，這些都需要一號人先能放開自我限制，該放的放，然後新的也該放條路，用問、做、接觸，來取代自行想像，這是個需要邊做，你就會邊從生出的價值、順暢度、成果來回頭堆出自信的週期，如果你還在困頓中，那你一定什麼都還沒真的做過吧！快點動起來就對了。

愛情：單身者這段時間的桃花也是旺盛的，人際活絡的日常，處處有機會，但卻不見一號人打開心門，他人對你的示好，都是認真的，你不要再想了好嗎？至於那種一步到位，絕不失敗、不用磨合的天時地利，也不會你等著等著就出現的，現在就是最好的時機，你需要的只有把腦袋弄清楚，就會明白若錯過眼前這個機運有多可惜，主動點，才會迎來美好的愛情。

有伴侶者，另一半對你的善意一直都在，不過你卻一直有各種不肯跟對方討論的擔心，而且還是那種根本不存在、只是自己胡思亂想的擔心，對一號人來說，好像看不見伴侶對你的支持、包容、等待跟深切的愛，只顧著自顧自的擔心失去戀情，實在太瘋狂又不合理；

十月的你唯一該做的事，就是快點醒醒，擔心什麼就去問眼前的人，你就會知道獨自恐慌跟胡思亂想的自己，到底有多蠢（嗯抱歉，但就是.....這樣）。

訊息指引：MARSHMALLOW

尚待更多的包容、開放、與放心，生命正用最溫和的方式試圖接住你，

收起那些閃閃避避，風暴早就已經遠離，那是很久很久以前的事情了。

生命靈數2 ／ 3宮．雙子．冥王星

整體運勢：需要面對現實的十月，感覺到自己跟他人之間的交流雖然良好，但這些「表面的良好」似乎毫無用處，既不能解決問題、也無法帶來人脈或滿足感，對人、對事情的理解與認識，都只停留在表面，看似有後援跟資源，實際上卻處處卡死的這個月，二號人需要活得更像自己一點；

十月份將面臨許多直接被指教、批評的場面，這些可能都反應了你仍有不夠務實之處，生命其實一直都有為你準備好的位置、該做的事，它們將化被動為主動的，要你跟上進度。

工作／學習狀況：在專業上，原本的職業、研究跟思考的方向、現行的做法，都會受到質疑，跟面臨現實的挑戰，訂單減少，或原有的話語權被拿走，在地位上面臨被取代的局面，若太不想面對，二號人可能也會果斷的做出「此處不適合我」的判斷，萌生轉職的念頭；

但比起轉職，二號人更需要的可能是在原地，練習把話說清楚、做出具體的調整，不能再只是找到理由，就合理化現況逃走的路線，積極的改變，不需要轉職，也能升職的可能性，就存在每個對你的為難跟提問之間。

愛情：對單身的二號人來說，十月份會是跟大家交流愉快的週期，事實上，這些「愉快的交流」之間，之所有會有這些良好的氣氛，正是因為它們有發展成戀情的可能性，但對你來說，承認等同於需要承擔風險，於是用友情、同事情誼來包裝矇混過去；

若二號人仍無法分辨，過去這些「良好的友誼」，也會在這段時間有點拉遠、意見上的不合，對方莫名的難搞跟怒意，那背後可能都有超過友誼的在意，在等你注意。

有伴侶者的關係也在轉變期，或許更應該說「你們應該要開始這段關係了」會更恰當些，你跟對方或許也沒哪裡不好，該有的都有，但這段時間，那種不滿足感，會漫延在兩人相處之間，在感情中，你們都盡了應盡的義務，演好該演的角色，不過這不是愛情，你知道的，愛情不只分享美好，更多的成立要件是交付弱點，無論過去進行多久了，你們都仍只在故事起跑線前，這需要你用更多勇氣來面對。

訊息指引：Coffee

那些安全絕非真的安全，別止步不前，

現在是從夢裡醒來的早晨，

對，清晨五點，一切都還沒開始過呢！

你不能再睡了。

生命靈數3 ／ 7宮．雙魚．金星

整體運勢：外部環境有許多劇烈的變動，都直接影響了三號人的心情，跟著事件的演進、眼前的人而起伏不定，在這個身心特別需要保健的週期，盡可能需要先做好事前的計畫，不排滿但有規律，同時保持靈活，較能夠為你穩住生活的步調；十月的突發事件多，而且多與人際關係突然終結有關，對你來說，總有種看不清楚、使不上力的無力感。

這些不可控的事件通常都與另一人有關，主導權不在自己手上，對三號人來說只能做好準備，順勢而為。

工作／學習狀況：在專業上的各種建議，在十月都很可能被一再修改、或經歷許多次的反對、駁回、重新再來的局面，次數太多，多到三號人都會懷疑自己是不是不適合這份工作，不過比起不適合這份工作，可能你只是需要先幫自己整理好眼前的狀況、包括業主、長官的需求，因為這些失序，多是來自於「沒有確認好，只是靠當下"覺得應該就是這樣"」就開始執行了，也就是前期確認細節、進度安排的工作不夠紮實，才造成的；

三號人十月份會困於這個循環中，勢必得回頭補好才能讓進度好好走下去，不能省略步驟的本週期，不抄捷徑，就已經是一種捷徑了。

愛情：單身者在一片生活混亂中，很難看見、或跟他人有深入的交集，所以新戀情在這段時間是不太可能萌芽的，但在這麼需要幫忙的十月，也會發現生活中有很願意給你支持、後援的人，這些雖然不是愛情，但也稱得上是好人緣的一種，這段時間的桃花比較像是職場或友誼式的，也很值得把握。

有伴侶者，關係中的問題可能由來已久，會發現伴侶可能心已經不只是在這段感情，開始有了其他的可能性，雖然不一定到馬上分手的局面，但出現競爭者，你不再有絕對優勢，在這段時間，三號人可能都會對此特別有感，無論是否有證據，心中是慌張的；

但比起自己猜測，可能更需要把這個擔心、心裡的想法跟在意都分享給對方，如果你擔心失去，那務必得看見，之所以會如此，正是過去少了這段交付弱點的過程所致，將應有、卻少了的部份補回，會是這段時間的重點功課。

訊息指引：Ginger

眼前的挑戰，熱辣的經驗，只為逼出已在生命中生根的痛苦而來，

都是痛的、昏頭脹腦的，但你不能不看，

待在原地，做出具體的改變，那一定會是比視而不見更好的答案。

生命靈數4 ／ 8宮．處女．水星

整體運勢：被命運整肅過後的路線，變得很明確，對四號人來說，這是個沒有選擇的週期，眼前的成敗、心情的穩定度，都跟你做出的決定是否正確有關，若你正在人生的正軌上，沒有道理不順的，十月份你會感覺到一切都能掌握、發出的邀請、命令全數會被回應，財務跟心理狀態都穩定；

反之，則會有很明確的溝通失利，彷彿全世界都誤解你的局面上演，但這時候，你務必要知道，這種「被誤解」，是出於你誤解了自己，跟命運原本應有的運行。

工作／學習狀況：在專業上能夠掌握要領，下的判斷也都能精準命中，本週期不想太多、直接的指令，最能為你帶來成功的局面，多數的四號人在十月份在工作跟學習上的完成度、成就感都是絕佳，甚至是擺脫今年前兩季的困頓感，有種終於熬出頭的感覺，升職加薪是理所應當；

但這當中仍存在著一點風險，上述事件會發生的前提，在於真誠會促成一切，你必須是不迂迴、不想方設法、不賣弄心思的想操弄、討好人心，只本著把事做好的專心，如果自作聰明想抄捷徑、或得到額外的好處，就會困於人際上跟形象的絕境，進而影響原本應有的好運氣。

愛情：單身者能夠認識不少新對象，在這段時間，跟人會有高於平常的互動，當中短暫、快速的交會是多的，不過四號人的心情似乎沒有跟上，只是看著一切來去流動，當你不主動多深入，十月份充其量只是感覺到人際與社交豐富，算是「有桃花飄過」如果想促成，那就必須很有心、敞開心跟主動邀約，這些「飄過的桃花」才有可能被留下，有後續的發展，但好消息是，夠有心就能有後續，端看你是否真的想把握而已。

有伴侶者，總是在看對方怎麼做，你才要給出相應的回應，此路明顯不通，若過去你一直都是如此，那麼就會讓伴侶對你產生懷疑，不願溝通、也放棄努力，因為你表現出來的，一直都是一種不想費力、看風向前進的態度，若時間已久，這段時間會明顯感覺到關係也進入秋冬，可能快被你自己畫上句點了；

但事實上是否終結，向來都是你的態度決定的，伴侶不過是「被迫這麼做」若四號人真的在意，就得當個真誠給予、而非只是看風向、索討跟等待的人，如果你的伴侶讓你覺得不安、遊移不定，別懷疑，那正是你給他的東西。

訊息指引：A Shwagandha

承認你就在這裡，這裡有該安頓、建設、面對的一切，無可逃避，

你以為的幽谷絕境，其實是始終不想看懂的唯一生機。

生命靈數5 ／ 10宮．天秤．土星

整體運勢：認清事實，不再矇著頭欺騙自己的十月，讓五號人看到了生活穩定的樣貌，因為內在清明而帶來的財務好轉，如果有債務也能夠開始有轉機，慢慢走向償還之路，終於甘於本份的你，回到當下，將迎來一波事業好轉的起點，與人的交流也變得容易了，2024的各種動盪，總算為你盪來了一小朵花，與此同時，也會感覺到需要承擔的壓力湧來，不過別擔心，若能持續現況這種務實以對的心情，那接下來也沒問題的！

工作／學習狀況：工作會是本週期的重點，能見度提高，跟著也帶動了你的產值，對於尚未處理現實困境的五號人，在工作上會有各種綁手綁腳的狀況，如果你發現到了十月，各種事情進展都還是很不順，那真的到了該換的時候了，無論是要換個職場、或是重議工作內容，這都算在「務實」的範圍，要先有這步，才會有後續的好轉；

對於已經主動改變的五號人，這段時間或許做的工作強度是差不多的，但能帶來的金錢報酬跟成就感都大幅提升，工作效率高，完成度佳，對外也會累積不錯的名聲，是該豐收的時候，還沒跟上的人，得抓緊腳步了。

愛情：單身者得先有脫離單身的意願，然後就是「具體的跟親朋好友放出消息」，在別人都以為你有對象的時候，得先做出澄清，投出訊號，這就是你迎來桃花的第一步，如果確定有做，這時候也不乏熱心的親友會幫你介紹，只要五號人可以乖乖的順著出席，迎來新戀情是可計畫，更可以期待的。

有伴侶者在關係中，能得到對方的關懷、照顧，是一段很安心的週期，不過這些關心跟照顧，對方也會希望你能有相應的回應，不能只是接受，若五號人願意保持雙向的交流，那關係中的溫暖美好，就會充滿整個十月；

另一半在這段時間或許會展現出一種「寂寞、沒人了解我」的氣息，這或許會讓沉浸在良好氣氛中的你感到有點不解，但若你嗅到這樣的氣味，通常是因為上述的太理所當然的接收，忘了更多主動的關懷，只要可以補上，就可以消除這點小小的低迷。

訊息指引：Gentian Root

裂解對生命僵化的想像與信念，終於帶來的一絲光明與生機，

這不是盡頭，而是學習的第一頁，我們才剛站到起跑點而已。

生命靈數6 ／ 11宮．魔羯．木星

整體運勢：在整體氣氛低迷的十月，六號人能從群體、志同道合的對象得到支持，不過卻被自己的預設立場困住，堅持咬牙苦撐，會讓你在這段時間特別感到迷茫、找不到方向，雖然日常生活看起來沒有困難，但資源確實在流失中、也會因為壓力難以消除，但又沒有正視問題，所以產生很多情緒消費、或意外破財的機會，這些都是可以避免的，只要你願意放下自我保護，請求他人給出協助，只要跨過這步，就會看到完全不同的、與人互動愉快，安穩的日常。

工作／學習狀況：在吸收新知、或是研究上，都來到一個嶄新的階段，需要學習新事物，對於手邊正在進行、使用的專業，也有新的體會，學習運勢佳，能吸收得快又好之外，也會在學習的過程中，找到合得來的朋友或群體，創造新且正面的人際圈，是一段專業有所進展，人際運勢也強旺的時期；

不過就如前述，六號人在這段時間有點把自己困在原地了，就是不太想跟旁人互動，只想做些原本熟悉的事就好，那就會錯失這個美好的機運。

無論你再怎樣厭世，都動起來吧！只要開始這第一步，你就可以徹底擺脫這種懶倦的心情，整個月都能是心情愉悅的。

愛情：單身者若平時沒有參與課程、或是定期進修的習慣，那麼請從現在開始看一下各種大大小小的社團、社交活動，因為這段時間只要「跟大家一起學點什麼」就很容易在產生火花，這個就是你這段時間的桃花，感情的起點；

也因為這段時間的領悟力高於以往，在學習上能夠有特別亮眼的表現，所以即便你平時不覺得自己能在學習新事物上，有什麼好的表現，十月都該先忘掉這些，先去試試再說。

有伴侶者，伴侶在這段時間會積極的約你做這、做那，想一起玩、創造共有的記憶，如果你可以好好回應，那麼就會一段愉快的交流，但對方這些訊號，可能也不是那麼直接，比起直球的邀約，你可能會收到的是各種（很明顯的）暗示，如果裝傻或相應不理的話，就會感覺到兩人之間有股濃濃的低氣壓；

因為這個沉悶的空氣，不是只有對方會在裡面，你也在呀，所以為了大家好，還是主動一點跟上，接下這些明示與暗示，是對兩人最好的選擇。

訊息指引：Gardening & Tools

需要刨挖與深入，生命的土壤得重新整地，才能繼續，

不該只有這裡，該深、該廣、

從原地往外的開墾與拓展，是當務之急。

生命靈數7 ／ 3宮．天秤．土星

整體運勢：對外需有密集往來、與人合作的十月，伴隨而來的人際困擾也變多了，在很多狀態下，幾乎都是沒有時間思考的就需要做出反應，當中產生不少失言、或能讓人抓到話柄的風險，是段表面往來熱絡和平，但八卦謠言也滿天飛的不平靜月份，對內在敏感的七號人來說，會比一般時期來得難熬，既無法降低頻繁需要發言的狀況，就得適度幫自己找到空間，切忌被逼急就口直，不確定的事，不說可能會比說來得好。

工作／學習狀況：在進度上被旁人拖累，某些是自己找上門，但你可能一時心軟就答應的，原本只是想幫點忙，到最後卻落得主要的責任全落在你身上，為了避免這個局面真的上演，在別人對你請求時，就該有警覺的推掉；

對七號人來說，本週期是否要推掉，也陷於兩難，因為推掉了勢必要迎接一發他人議論的洗禮，還有情緒勒索，一開始很可能也是基於想避免衝突，所以才接下這些「看似是請求、甚至是好機會，但實則是垃圾」的差事。

不過為了息事寧人，勉強才做的退讓，並無法換來你想像中的和平，如果都是要被說嘴的，做好心理準備，一開始就拒絕，會讓你在工作上相對輕鬆一些。

愛情：單身者會遇到很多看似聊得來，能情感交流，不過實際上是對方較需要你的幫助的對象，這些人也非真的喜歡你，只是「喜歡你帶來的溫暖」而已，算是短暫、不深入、無法長期經營的桃花，對於想深入安穩交往的七號人來說，是滿消耗的事，如果沒能把握自己不會在捲入後無法抽離，十月盡可能還是避免開始一段新的關係，會比較安全。

有伴侶者在關係中，伴侶會總是拿你跟別人比較，至於「別人」到底是誰，別問，因為很可能根本就沒有「別人」，伴侶只是繞個彎在表達他的不滿，對方有需求想被回應，不過說不出來，如果你也很客氣，無法當那個「幫她說出口」直戳重點的人，兩人的交流就會變成一場令人遺憾的鬼打牆；

如果覺得吵架吵得莫名奇妙，那一定是你們太禮貌了，先丟開迂迴的敬語，直球才能將你們帶往和平。

訊息指引：Jars

保持距離，保護你自己，先有了安全，才有行動與決定，

跟誰都別太近，別沾染不屬於你的氣息，就不致偏離失序。

生命靈數8 ／ 1宮．巨蟹．火星

整體運勢：受困於自己的不安全感中，不易看清眼前局勢的十月，對你來說，好像只能看到危險跟困頓之處，在行動上變得遲緩了，反而會錯失很多好的工作跟表現自己的機會，客觀的看待外在環境，成了本週期最重要的事；

雖然有停滯，或是不能控制的部份，需要解決的困難也不少，在各方面好像挑戰門檻都變高了，但與此同時，能運用的資源、人脈是同時存在的，就等八號人均衡的看待這兩端，並且當那個把兩邊鉤串起來的主角。

工作／學習狀況：出現很多待整理、待定義、處於模糊地帶待理清的工作，可能是被丟去開拓新局、或投入新職場，接手一個原本狀況不好的案子（或這個就是你自己之前留下來的爛攤子），本階段處於一個得先清理戰場，整理出脈絡，然後工作才能順風順水繼續下的的狀態；

也可以說，做完這個，幾乎等於這個月的工作就完成了，最棘手、你最不想碰的地方，剛好就是這個工作的本體，但八號人看起來對這樣的「整理」的動力很低，一直在閃避的話，就會造成這段時間幾乎沒什麼進度。

越快面對，越快突破重圍，得失兩極的十月，就看八號人是一開始就全速前進，或是只枯坐在起點了。

愛情：單身者似乎困於自我限制中，覺得自己不夠好，覺得談戀愛好像需要某些先決條件，譬如功成名就、或是擁有好看的外貌，這些外在的條件，似乎都成了你無法戀愛的主因，但客觀來說，桃花運是不錯的，會有人對你獻殷勤，但八號人做的卻是視而不見、或是逃跑，就有點煞風景；

如果真想脫離單身，你也知道的，該解決這些自我限制，有桃花「運」還不夠，你要能摘下才算數呀～

有伴侶者在關係中，對方想要對你付出、溝通、關懷，不過這些在你眼中看來都成了一種另類的壓力，伴侶越努力，你就越想逃，這會讓伴侶在月中之後出現倦怠跟無力感，弄不清楚你想要的，也覺得你無心於這段戀情，若沒有即時修正，相處間爭吵變多、或是轉為冷淡，都是在本月中後段中會出現的發展；

一樣的問題，八號人得先知道自己到底在逃避什麼，才能好好回到關係中繼續，這個問題或許不適合你一個人鑽牛角尖，跟你最在意的人、或找個專業的協助者整理一下吧！

訊息指引：Vanilla Bean

你在應有的秩序裡，這個時機屬於你，

關鍵的一切正等待你的差使，將它們一一串起，

組成你最希望的那個前後排序。

生命靈數9 ／ 12宮．雙魚．土星

整體運勢：務實理性，內在安穩的本週期，能夠穩穩的擋下所有生活的困難，九號人對於眼前的狀況，因為了然於心，於是能不為所動，生活中的動盪、他人的騷亂、或不可控制的狀況仍在，但在本週期，不再懷疑自己的你，不會被捲入事件中，趨吉避凶能力來到最高點，正因為如此，所以你會看到很多事各歸其位，順利發展，麻煩跟小人遠離，原本困擾的事，也將在這個月有個了結。

工作／學習狀況：之前工作若有日程安排不順的地方，在本週期將有明顯的好轉，因為九號人終於學會了不強求、不該自己的事，就不多介入，雖然還是會有各種要你救火的事件上門，不過只要能有意識的說不，只選擇自己真的想做的，麻煩自然不會上身；

在月中之後的瑣事會更少，是一段能夠安穩產出，做多少得多少的時期，安定之餘的壞處，大概是若想對外拓展，機會也較少，對於沒有固定的工作模式或長期客戶的族群來說，恐怕得先做好準備，安穩少衝擊，不宜提案，適合深耕，先準備好才不會被賦閒的焦慮打倒。

愛情：單身者在十月上半的外來機運較多，但多屬隨機、偶遇、點狀式的接觸，對於日常生活圈較小的人，多參加時間較短、人群較不固定、非封閉式的活動，會比較有新的偶遇，進而開啟對話，而月中之後，這樣的機會便會隨之降低，想擺脫單身的「耕耘」在月中之前就得準備好，錯過的話就得再等等之後了。

有伴侶者，你的太過安穩、不多使力的不控制，對伴侶放牛吃草，會發現對方反而對此有點焦慮，看到另一半的各種努力、或是刷存在感，對方可能因為想要引起你的注意而更努力，當然，也可能伴隨一些弄巧成拙的事件，這時候要提醒九號人，別忘了對方好不容易的積極是怎麼來的，就算你看不下去，可也絕對別在這時候又要伸手介入、下指導棋，你只管「不動」就好，本週期若能做好，就會看到你最期待、但一直以來覺得對方最缺的誠意。

訊息指引：Mortar & Pestle

想破頭也找不到解方的那些磨，磨中的難終於淬出了汁液，

終於消滅的那些懷疑與執迷，

終於懂了嗎？該你的就會該你的道理，擔心的全是多餘。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。