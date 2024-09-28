颱風天遇水則發！10月1日大樂透上看3.6億 「三生肖」偏財別漏接

今年第18號颱風山陀兒，28日上午已經生成，預計將為台灣帶來強風豪雨。雖說要躲颱風，但也不要忘記買彩券，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，10月1日大樂透上看3.6億，且有3生肖有偏財運，一定要記得買。

第3名：虎

生肖虎如果前往彩券行購買大樂透的話，不妨請老闆推薦給你選，或是撿別人買剩的刮刮樂，中獎機會更高。

第2名：屬龍

屬龍的人偏向在投機性的中獎方面努力，本身會花費時間、心力研究賺取財富的方法，幸好辛苦有所回報，中獎機率還不錯，特別是自身研究出來的數字更有機會。

第1名：屬猴

屬猴本週偏財運特別旺，刮刮樂、彩券、大樂透、摸彩活動等手氣運很不錯，也有機會收到別人給的祝福、食物、禮盒。

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