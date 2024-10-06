殺破狼週運勢／天蠍金錢運好「獲得一筆資產」 摩羯有條件優秀追求者

白羊座：

整體運勢

學習運方面，在學習宮位的木星相位良好，學習任何知識或技術會遇到十分優秀的指導者，很快就突破自己的盲點。還是學生的白羊座，考試運特別好，猜題很精準，成績也因此十分亮眼。

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星相位良好，會有許多到外地旅行的機會，不論是親朋好友的邀請，或是工作所需，在外地受到的待遇都十分良好，覺得自己被高規格款待。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星，受到在夥伴宮位的水星影響，上司或是某些同事老是出張嘴，就把先前眾人努力的成果推翻，自己還要收拾後面的殘局，職場小人多，這段時間需特別謹言慎行。

感情運方面，在感情宮位的水星、太陽受到在家宅宮位的火星影響，與情感對象的家人相處不和睦，覺得困擾。某些白羊座則是需要從中協調伴侶與家人之間的關係，兩面難為。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的木星脫離不良相位的影響，會因為職務的轉換，或是跳槽，薪資待遇水漲船高，經濟狀況比先前好很多。某些金牛座則是會發展副業，多兼了一些差，收益增加。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的金星受到命宮的天王星影響，覺得情感對象的態度忽冷忽熱，捉摸不定，情緒常常也隨之起伏。某些金牛座常常有些行為嚇到喜歡的人，而被對方封鎖。

工作運方面，太陽與水星齊聚在工作宮位，相位不良，職場流傳各種流言蜚語，甚至會有不利於你的傳言，最近需特別謹言慎行。某些金牛座常常需要出差或跑外務，感覺體力耗損特別快。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，相位不良，通勤或是參加重要會議，容易臨時發生突發事件遲到。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，搭乘大眾運輸系統常轉錯線、坐錯車，這段時間需特別注意交通安全。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，辛苦將許多工作都安頓完成，準備接收成果，在職場的表現受到許多人的刮目相看，但相對而言，也有不能失敗的壓力。某些雙子座辭掉工作，正在休息狀態。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到戀愛、娛樂宮位的太陽、水星影響，會購買昂貴的禮物討好戀愛對象，但也造成自己生活費用捉襟見肘。某些雙子座在吃喝玩樂方面的花費太多，經濟狀況因此而變得困窘。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽與水星，相位不良，戀人未滿的雙子座，還沒正式交往就被當成人肉提款機，要小心提防對方的意圖。感情穩定的雙子座，與情感對象在親密關係上不太協調，某一方甚至在外約炮。

健康運方面，金星持續在健康宮位行進，當心著涼感冒或病毒感染，引發喉嚨發炎、失聲。木星在命宮行進，代謝系統較差，有發福的傾向，肝功能狀況不良，少飲酒，多休息為佳。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星在戀愛宮位行進，與喜歡的人經常相處，關係越來越密切，然而金星受到在人際關係宮位的天王星影響，會發現有其他的競爭者也想接近對方，此時經營戀情要更靈巧。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的太陽與水星相位不良，與鄰居或家人發生一些糾紛，從此斷絕往來。某些巨蟹座的租約到期，房東想漲價，覺得很不合理，正在尋求新的住宅。

工作運方面，火星持續在命宮行進，不論是工作或生活，都有許多繁雜的事務需要耐心的整頓，常常要加班或是熬夜。體力消耗較為快速，每天都覺得十分疲倦。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到金星影響，有些多事的親朋好友好奇你的情感狀況，甚至擅自介紹相親對象，但自己已心有所屬，會因此感到困擾。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的木星相位良好，過去無意間幫助他人的舉動，一直被對方銘記在心，如今遭遇到一些無妄之災，這些受自己幫助的人會伸出援手，而且是個意想不到的對象。

工作運方面，在工作宮位的冥王星與天王星有良好的連結，對工作的執行不屈不撓，應變能力也十分靈活，會有機會升任重要的職務。某些獅子座在此時決定創業，但許多事必須事必躬親，成功的代價是辛苦的。

本週須注意的部分

溝通運方面，在溝通宮位的太陽與水星相位不良，在社群媒體或是網路論壇上的言語被許多人放大檢視，甚至受到圍剿，嚴重影響情緒。這段時間保持緘默、謹言慎行為佳。

交通運方面，在交通宮位的太陽與水星相位不良，會報廢掉跟了自己好幾年的老車，心中有些不捨，外出時當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，走路與搭乘大眾運輸系統也要注意突發狀況，這段時間需特別注意交通安全。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星相位良好，由於在工作領域的表現極為亮眼，過去合作的老東家都有意高薪聘請你回鍋，可能會承接非常重要的管理職務，但自己需要評估看看。

旅遊運方面，金星持續在旅遊宮位行進，即便只有兩三天的假期，也會快閃某個城市，住高級的飯店，享受當地的美食與美景。但金星受到天王星影響，有些想朝聖的景點，因為預期外的因素，很扼腕沒能去成。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星，受到在金錢宮位的太陽、水星影響，購物容易買到瑕疵品或假貨，賣家不但不認錯，還可能在網路上公審你，需特別當心消費糾紛。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的冥王星受到水星影響，即便想重新進入新的情感關係中，會發現遇到的對象對外在的經濟條件與社會地位都很重視，即便自己的社經地位還不錯，這樣的擇偶方式也會讓你覺得沒意義。

天秤座：

整體運勢

學業運佳，在學業宮位的木星相位良好，會找到十分優秀的指導者，共同突破一些障礙，報告或論文有大幅度的進展。某些天秤座則是成為學校裡的風雲人物，成績優秀，或是有許多才藝表現的機會。

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，想到海外移民、旅行、工作、外派、留學、打工渡假、當交換學生的天秤座，申請各種文件都順利核發，或是已經融入異地，生活得十分愜意。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，工作量暴增，常常需要加班，每天都十分疲憊。某些天秤座的職場不太和睦，主管經常咆嘯，同事不斷在宮鬥，工作壓力極大。

金錢運方面，在金錢宮位的金星受到在財務宮位的天王星影響，會分期付款購買昂貴的電子產品，覺得處理工作順暢許多。有投資習慣的天秤座，會把一些積蓄投入投資市場，但標的卻不斷下跌，目前帳面是慘虧的狀態。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，會因為繼承或在保險上獲得一筆資產，需要跑許多法律程序才能納入己有。有投資習慣的天蠍座，因投資策略靈活，而賺到不少資金。

人際關係方面，金星持續在命宮行進，人緣極佳，發表的作品或是言論，受到許多人認同或喜愛。不過金星受到感情宮位的天王星影響，要當心被奇怪的朋友纏上，對方甚至想追求你。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受到金星影響，喜歡的人對你的態度忽冷忽熱，會覺得對方不夠喜歡自己。某些天蠍座的桃花旺盛，使得情感對象沒有安全感，而作出有些陰陽怪氣的行為。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到在精神宮位的太陽與水星影響，會挑戰難度極高的旅行方式，但因為精神不濟，無法成功。某些天蠍座在外地睡眠狀況不佳，或是因時差問題，生理狀況無法適應。

射手座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的木星相位良好，與喜歡的人發展迅速，雙方已經決定同居，一起生活看看。某些射手座則是和情感對象決定結婚，目前正準備辦理入籍手續。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到金星影響，對於日復一日沒有變化的工作感到倦勤，會想休個長假，或是辭去工作，尋找更有挑戰性的領域發展。某些射手座經常需要收拾他人的爛攤子，覺得厭煩，許多問題乾脆擺爛不處理。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽與水星受到在財務、慾望宮位的火星影響，與人發生財務糾紛，甚至撕破臉，而尋求法律途徑處理，某些射手座與異性之間最好保持安全距離，舉止有度，避免捲入性騷擾疑雲中。

金錢運方面，在財務宮位的火星，相位不良，花費不節制，嚴重超支，負債累累。有投資習慣的射手座，投資標的指數不斷下跌，資產嚴重縮水、蒸發，套牢在高點。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的木星相位良好，會轉換到一個大型的組織、機構，從事能發揮自己能力專長的職務。某些摩羯座在職務獲得升遷，管理一個部門，需要做很多決策。

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，會有許多交際應酬的邀約，並收到許多禮物。但由於金星會受到在戀愛宮位的天王星影響，切勿介入他人的情感問題，以免公親變事主。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到在人際關係宮位的金星影響，即便現在有穩定的對象，身邊也會有條件不錯的追求者出現。某些摩羯座則是要留意喜歡的人有出軌的跡象，戀情被第三者破壞。

學習運方面，土星與海王星齊聚學習宮位，目前學習的興趣、知識、技能到了瓶頸，想更上一層樓，卻找不到適合的指導者。還是學生的摩羯座，會想放棄某個學科，甚至決定轉換學校與科系。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的木星相位良好，戀情逐漸穩定下來，雙方正在熱戀階段。某些水瓶座目前正懷有身孕，小生命是在眾人的期盼下降臨的。也可能在此時收養寵物，每天都感到療癒。

工作運方面，金星在志業宮位行進，正在執行一個光鮮亮麗的案件，甚至會與名人接觸，令許多人羨慕。但由於金星受到天王星影響，工作內容突發狀況不斷，需要靈活處理許多問題。

本週須注意的部分

健康運方面，火星在健康宮位行進，工作有過勞的傾向，火氣較大，會長痘痘或是嘴破。此時當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，一旦生病容易高燒不退，這段時間需特別注意生活作息。

學業運方面，太陽與水星齊聚學業宮位，相位不良，對於目前學習的領域感到沒有前途，會決定休學、轉換科系，或是轉學。某些水瓶座則是會更換目前的指導者，尋求別的老師來提升自己的研究內容。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的木星相位良好，會移居到環境較好的地區生活，選擇品質比較好的居所。某些雙魚座想置產，正在尋求適合的物件，最近會看到中意的房子。

學業運方面，金星持續在學業宮位行進，論文與報告受到指導者的重視，對於自己的學業會更專注。但由於金星受到天王星影響，本週可能遇到一些突發狀況，使得你要大幅度修正研究方向。

本週須注意的部分

感情運方面，火星持續在戀愛、子女宮位行進，受到在財務宮位的太陽、水星影響，與戀愛對象容易因為財務糾紛或債務而吵架。某些雙魚座的寵物或小孩身體不佳，會花許多醫療費用在孩子身上。

交通運方面，在交通宮位的天王星受到金星影響，上班通勤，或要參加重要會議時，會因為睡過頭，或是因交通突發事件而遲到。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

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