12星座小人出招！雙子天秤挑撥離間、金牛天蠍長線報仇、他最狠「揪團霸凌」

是的，我們要來聊聊每個星座當起小人來有多「厲害」！這不是要教你如何成為一個小人。相反，這是一份「防小人」的實用指南。如果你覺得自己中槍了，別生氣，記住：這只是星座，不代表你真的是小人（也許只是偶爾會有小人的傾向罷了）。

牡羊座／真小人不隱藏

牡羊座小人行為就像你們的性格一樣，直接、快速、猛烈。牡羊座的小人不會在背後耍陰謀，他們更喜歡正面對決。但這並不意味著他們就不會背後捅刀，只是他們的「背後」可能就在你轉身的那一瞬間。牡羊座的小人行為通常是由於衝動和不耐煩，他們可能會在憤怒中說出傷人的話，或者在沒有考慮後果的情況下直接把不該講的東西「故意講出來」。

金牛座／難被發現的小人

金牛座的小人最愛的就是暗中慢慢搞鬼。他們會默默地在你的道路上偷丟各種障礙，然後一臉不關他的事看著你跌倒。金牛座的堅毅性格這時候表現得非常明顯！他們會慢慢的進行他們的小人計劃，直到目標達成為止。最可怕的是，金牛座的小人行為往往是長期的。他們可能會花上幾個月，甚至幾年的時間來實施他們的計劃。所以，如果你發現一個金牛座你得罪他了，他卻裝沒事，其實反而要小心。

雙子座／兩面派的造謠大師

雙子座的小人最拿手的就是造謠和散播流言。他們靈活的思維和口才在這時候用起來非常出色。他們能夠輕鬆地編造出令人信服的謊言，然後以驚人的速度在不同的社交圈裡傳播。最厲害的是，他們還能夠根據不同的對象調整故事版本，讓每個人都相信自己聽到的是「真相」。雙子座的小人行為往往是雙面的。他們可能在你面前表現得像是你最好的朋友，轉身就在背後說你的壞話。

巨蟹座／情緒化的冷暴力高手

巨蟹座的小人最擅長的就是使用情勒。他們可能會突然對你冷淡，沉默不理會躲起來，讓你不知所措。他們還善於利用自己的情緒來操縱他人，時而表現得脆弱無助，時而又充滿怨恨。巨蟹座的小人行為往往是持續性的。他們可能會用長期的情緒折磨來慢慢消耗你的意志。總是一副無辜的樣子，讓你懷疑是不是自己做錯了什麼。所以，如果你發現一個巨蟹座突然對你冷淡，或是情緒起伏特別大，小心點，他們可能正在用情緒來當小人呢！在巨蟹座的世界裡，沉默有時比千言萬語更具殺傷力。

獅子座／自戀的貶低他人專家

獅子座的小人最拿手的就是貶低他人來抬高自己。他們那過度自信的特質在這時候就會讓人感到煩躁，他們會毫不留情地指出他人的缺點，同時誇大自己的優點。他們大聲就贏的咆哮個性，能夠輕易傷害他人的自尊。最可怕的是，獅子座的小人行為往往是公開的。他們喜歡在眾人面前展示自己的「優越感」，彷彿這樣就能證明自己是最棒的。他們可能會在會議上公開批評同事，或在社交媒體上發表貶低他人的言論。

處女座／挑剔的完美主義陷阱製造者

處女座的小人最擅長的就是丟下完美主義的陷阱。他們會不斷地指出他人的錯誤，即使是最微小的細節也逃不過他們的挑惕。他們會用嚴格的標準來要求他人，而這些標準往往是難以達到的。處女座的小人行為讓人覺得他們可能是好心？他們會不斷地批評、糾正，讓人感到壓力山大。他們可能會用「為你好」的名義來掩飾自己的小人行為，讓你無法反駁。所以，如果你發現一個處女座總是對你吹毛求疵，不斷指出你的缺點，他們可能正在用完美主義來當小人。

天秤座／表面和善的背後操縱者

天秤座的小人最拿手的就是背後操縱。他們那和平大使的外表下，隱藏著精明的算計。他們會用誇獎你和看似公正的態度來贏得他人的信任，然後在背後悄悄地操縱局勢。天秤座的小人行為往往是難以察覺的。他們會巧妙地利用人際關係，在不同的人之間製造矛盾，然後裝作和事佬來調解。他們可能會在你面前說一套，在別人面前又說另一套，最後讓所有人都按照他們的意願行事。秤座總是表現得特別和善，而且似乎和所有人都處得很好，在天秤座的世界裡，表面的和諧可能隱藏著最大的陰謀！

圖為小人得志示意圖。圖/ingimage

天蠍座／報復心強的隱藏式攻擊者

天蠍座的小人最擅長的就是隱藏式攻擊。他們那深沉的性格和強烈的情感在這時候可就成了最好的掩護。他們會默默地記下每一個得罪過他們的人和事，然後在最意想不到的時候給予致命一擊。天蠍座的小人行為是長期的、精心策劃的。他們可能會花上很長時間來準備他們的報復計劃，找出各種證據，等待最佳時機來實施。他們的攻擊往往是精準而致命的，讓人防不勝防。

射手座／瀟灑脫身甩鍋高手

射手座當小人？那簡直就是一場華麗的「甩鍋」表演。這個星座的人最擅長的就是在事情變得棘手時快閃脫身。他們會用各種理由推卸責任，彷彿他們從來就不是這個「爛攤子」的主角。射手座的小人有一種神奇的魔力，能夠讓人相信「這真的不關我的事」。他們會用各種藉口來逃避責任。最厲害的是，他們甩起鍋來毫無負擔，沒有道德的束縛，這也算是一種不得了的小人能力吧！

摩羯座／精準打擊弱點狙擊手

摩羯座當小人的方式是一場精心策劃的戰役！這個星座的人觀察入微耐力十足，他們會默默觀察敵人的每一個弱點，等待最佳時機出擊。當他們決定要當小人整你時，就像狙擊手一樣，一擊必中。他們知道該在什麼時候，用什麼方式，戳中你最痛的地方。摩羯座的小人不會浪費時間在無謂的攻擊上，他們只針對你最脆弱的部分下手。連當小人都不想浪費力氣的摩羯座，把效率放在這邊，也真的是讓人哭笑不得！

水瓶座／冷漠的群體排擠發起人

水瓶座的小人最拿手的就是發起群體排擠。他們會巧妙地操縱群體意見，讓某個人成為箭靶，而自己則站在一旁冷眼旁觀。

他們會用看似合理的理由來說服他人加入排擠行列，而自己則保持著一種超然的態度。他們可能會裝的很客觀，讓某個人在不知不覺中被孤立。當一個水瓶座開始對你特別「冷淡」，而周圍的人也似乎開始疏遠你，水瓶座就是在用冷漠來當小人，在水瓶座的世界裡，最可怕的不是敵意，而是被當成空氣。

雙魚座／逃避現實的受害者偽裝者

雙魚座的小人最擅長的就是扮演受害者。豐富的想像力和敏感的情感在這時候可就成了最好的道具。他們會巧妙地將自己塑造成一個可憐的受害者，讓所有人都同情他們，而忽視了他們可能造成的傷害。他們喜歡用淚水和悲傷的故事來博取同情，讓人不忍心責備他們。他們可能會編造各種理由來逃避責任，或是將自己的錯誤歸咎於命運的不公。算是小人裡面的瓊瑤路線（還有人記得瓊瑤嗎？）如果你發現一個雙魚座總是表現得很「可憐」，而且似乎總是遇到不幸的事，小心點，他們可能正在用受害者身份來當小人呢。

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