告別衰運！秋冬人生大翻篇3星座…獅子旅遊遇貴人、「第一名」有意外財
2024年上半年你過得還好嗎？就算有點不如意，過去的就讓它過去吧！Amanda老師在《命運好好玩》節目中分享，秋冬人生有機會大翻篇的三個星座，建議參考太陽和上升星座，快來看看有你嗎。
▍NO.3獅子座／外出旅遊 桃花綻放
獅子座今年旅遊運很旺，甚至有「玩得好累」的感覺，下半年如果想要追求桃花或是貴人，一定要多多出去玩。旅遊中可能會遇到各種貴人，有戀愛或工作機會，要好好把握。
▍NO.2處女座／工作事業有新展望
現在的工作很穩定，如果想要有突破，可以思考看看在現有架構上，有那些事情沒嘗試過可以試看看，抱持玩看看心情，就有機會找到新舞台。
▍NO.1牡羊座／財務壓力終於鬆綁
如果現在手頭緊，有感受到財務壓力的話，下半年有轉機了。或是現在不缺錢，但是有貸款壓力，可能下半年會有意外之財，讓你更輕鬆。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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