唐綺陽星座運勢週報：天秤能量更強 天蠍桃花相信直覺

今天(9/22)是節氣秋分，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年秋分吉凶參半，且將引動全球下半年、也就是9月到明年3月的運勢，要注意的是，下半年不論國運或個人運勢都是小人多，情緒容易被煽動，且官商合流嚴重，會有更多人中箭落馬，保持清廉才能不敗，但也會因此豎立更多敵人

2024-09-22 09:24